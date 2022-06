Où en sont les travaux du parc Ahuntsic?

Le conseil d’arrondissement d’Ahuntsic s’est récemment réuni pour faire le bilan des trois projets de rénovation du parc Ahuntsic. L’intergénération, l’inclusion et la préservation sont au cœur des préoccupations guidant ces travaux.

Le planchodrome devient le nouveau lieu d’inclusion et d’intergénération du parc Ahuntsic, selon l’ingénieur-chef de la Division des études techniques, Michel Bordeleau, qui travaille sous la direction d’Ysabelle Filiatrault, l’architecte de paysage travaillant à la conception du projet.

«On a compris lors de nos consultations que nos projets devaient être inclusifs et intergénérationnels», décrit-il. Ce dernier a en effet révélé avoir reçu des reproches à propos du morcellement du parc en fonction des usagers: d’un côté, les jeux pour enfants, de l’autre, les aménagements pour adultes.

«Les anciennes générations nous disent: “Nous autres on va au parc et on aime voir les jeunes s’amuser et performer. On veut les voir faire leurs trucs, ça nous amuse”», évoque M. Bordeleau.

Ainsi, des gradins ont été intégrés dans le skatepark pour permettre une meilleure mixité intergénérationnelle.

Ce projet, établi à la suite de quatre séances avec un comité de «jeunes et moins jeunes», organisées entre septembre 2019 et février 2020, a permis de planifier un aménagement élaboré. L’athlète olympique Annie Guglia a par ailleurs participé à ces consultations.

«Ce projet fait partie du casse-tête qui s’insère dans une grande vision du parc Ahuntsic», poursuit l’ingénieur.

Les travaux ont commencé en mai dernier et se poursuivront jusqu’à cet automne.

La préservation de la canopée est au cœur des préoccupations guidant ces travaux de rénovation, selon M. Bordeleau. L’ingénieur insiste sur le fait que, même si la zone bitumée est plus importante, le nombre de plantations d’arbres a considérablement augmenté. Le bilan total révèle que 93 nouveaux arbres sont ou seront plantés à l’issue des travaux.

L’étang et sa nouvelle cascade

Anciennement doté d’une fontaine exclusivement esthétique, l’étang est désormais assorti d’un bassin supérieur avec cascade. «L’eau prend de l’oxygène, l’amène de manière naturelle et crée un mouvement du sud vers le nord. Cette circulation d’eau n’existait pas avec la fontaine», explique l’ingénieur.

D’un point de vue technique, le projet prévoit une refonte du système électromécanique. Les travaux entraîneront aussi une amélioration de l’aspect naturel de l’étang ainsi que de la qualité de l’eau, notamment par l’apport de marais filtrants. Les espèces végétales envahissantes seront éradiquées et une placette avec du mobilier sera installée. L’aire de pique-nique sera aussi améliorée.

La fin des travaux est prévue à la fin du mois de juin.

Stade Gary-Carter

Débuté à l’automne 2021, ce projet de rénovation prévoit l’installation d’un revêtement en gazon synthétique, l’amélioration des installations sportives et le rehaussement de la sécurité autour du site pour préserver la cohabitation des différents usages.

Parmi les améliorations des équipements sportifs et du mobilier, le conseil a décidé d’installer un système d’éclairage DEL pour limiter la consommation d’énergie. Les gradins de 1000 places seront accessibles à tous. Et l’abri des joueurs sera doté d’un mobilier intégré.

Pour assurer la sécurité autour du terrain, une aire d’exercice pour chiens avec auvents et filets de sécurité sera installée.

Ce projet a pour objectif de préserver les arbres dans la mesure du possible, de conserver l’orientation du terrain de balle et de mettre celui-ci aux normes des distances réglementaires pour les tournois majeurs.

La fin des travaux est prévue cet automne et l’ouverture officielle pour la saison de baseball est programmée au printemps 2023.