Des marchés mobiles pour rejoindre les zones de déserts alimentaires

Cette offre de marchés mobiles permet d’améliorer l’accès à des aliments frais, sains et locaux pour tous.

À partir du 4 juillet et jusqu’en octobre, plusieurs marchés mobiles prennent vie à différents endroits dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, permettant ainsi de rejoindre certaines zones de déserts alimentaires.

Ce circuit mis en place par l’OBNL Les Marchés Ahuntsic-Cartierville permet aussi d’améliorer l’accès à des aliments frais, sains et locaux pour tous.

Le mercredi de 9h30 à 12h, c’est dans la résidence pour personnes âgées la Villa Raimbault (12430, avenue de la Miséricorde) que l’on peut retrouver le premier marché mobile du quartier.

Le jeudi, de 9h30 à 12h, dans le Quartier des générations (1615, boulevard Gouin Est) et à la Station Youville (525, rue du Louvain Est) de 15h30 à 18h30, deux autres marchés sont également à disposition.

Le vendredi de 15h à 18h, c’est dans le Parc Louisbourg (5455, rue Louisbourg) que le marché mobile conclut son itinéraire hebdomadaire.

Pour les personnes qui souhaitent se rendre au marché en dehors de ces horaires, le Marché Solidaire Sauvé, située à la sortie Nord du métro Sauvé, est accessible du lundi au vendredi de 14h à 19h. Ce marché, également né à l’issue d’une initiative citoyenne pour diversifier l’offre alimentaire dans le quartier, est ouvert jusqu’au mois de novembre.

Les marchés d’été la fin de semaine

Deux autres marchés sont également en place les samedis et dimanches. Pour sa troisième édition, le marché d’été d’Ahuntsic est ouvert jusqu’au 15 octobre tous les samedis de 9h à 14h sur la rue Basile-Routhier, entre l’avenue Park Stanley et le boulevard Gouin Est. Une trentaine de producteurs, d’artisans et de kiosques de cuisine de rue y est présente chaque semaine.

Depuis le 3 juillet, le marché d’été de Cartierville (5621, boulevard Gouin Ouest) devant l’Église Notre-Dame-des-Anges, est ouvert les dimanches de 10h à 14h. La deuxième édition de ce marché est accessible jusqu’au 9 octobre et réunit une quinzaine de producteurs, d’artisans et de kiosques de cuisine de rue.