Ahuntsic-Cartierville engrange des surplus de près de 4,9 M$

L’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a enregistré un surplus de 4 855 300 $ lors de son exercice financier de 2021. L’excédent, issu d’un budget de fonctionnement chiffré à 58,6 M$, permettra à l’Arrondissement de poursuivre la réalisation de projets et de faire face aux imprévus.

Les 4 855 300 $ ont été récoltés notamment grâce à des économies faites sur le Plan d’optimisation de la santé et de la sécurité au travail.

De plus, la Ville-centre a remboursé 1,3 M$ pour le Plan canopée ainsi que pour les déchets et les matières recyclables et résiduelles. La somme comprend également le chargement de neige.

Cette gestion qualifiée de «responsable» par l’Arrondissement donne «la marge de manœuvre nécessaire pour continuer d’assurer des services de qualité et de poursuivre l’élan dans le développement de projets en faveur de la transition écologique, la mobilité et des milieux de vie résilients».

«Tout cet argent est en réserve et on l’utilise au fur et à mesure. Il y a plusieurs réserves: la santé et la sécurité au travail, le déneigement, le développement, l’immobilier, etc.», décrit la mairesse d’arrondissement, Émilie Thuillier.

Selon les informations fournies par la Ville de Montréal, les réserves de l’Arrondissement se chiffrent désormais à 12 932 708 $. Parmi elles, 2 447 650 $ sont consacrés au déneigement, 942 620 $ à la santé et sécurité au travail, 4 445 524 $ à la réserve immobilière et 904 997 $ pour faire face aux imprévus.