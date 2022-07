Jonathan Marleau brigue l’investiture libérale dans Maurice-Richard

Jonathan Marleau, à la tête de la Commission politique nationale du Parti libéral du Québec, a lancé sa campagne à l’investiture dans la circonscription de Maurice-Richard, le 18 juillet.

«Je désire d’abord et avant tout collaborer avec les partenaires municipaux et fédéraux pour améliorer la qualité de vie des Ahuntsicois dans une conjoncture économique incertaine, a déclaré M. Marleau. Je veux aussi être élu pour servir de moteur pour apaiser la crise de la santé, les enjeux de logement, la crise climatique et la pollution sonore.»

M. Marleau, par ailleurs président de l’Assemblée nationale du Parlement étudiant du Québec ainsi que vice-président de la Chambre de commerce LGBT du Québec, était accompagné d’une cinquantaine de partisans, lors du lancement tenu au bar le Über, sur la Promenade Fleury.

Il a bénéficié des appuis de Carlos Leitão, ex-ministre des Finances, et député de Robert-Baldwin.

«Je m’implique avec Jonathan et je peux vous dire qu’il a toujours une approche très positive et très constructive, a souligné Carlos Leitão. Il a d’ailleurs joué un rôle très important dans l’élaboration de notre offre politique en vue des élections. La première fois que je l’ai rencontré, il m’a impressionné: il n’a pas froid aux yeux, il a une facilité à discuter des enjeux en plus de persévérer pour aller au bout des choses et poser des questions pertinentes.»