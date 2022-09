Des couleuvres brunes répertoriées au parc Zotique-Racicot

Des couleuvres brunes ont été répertoriées lors de l’inventaire réalisé au parc Zotique-Racicot en mai et juin. Cette population ne semble toutefois pas très importante, indique l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville dans un courriel envoyé à Métro.

L’inventaire a été effectué dans le cadre des travaux de réaménagement du parc. Les données du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) indiquaient que des individus de cette espèce étaient présents dans un rayon de deux kilomètres autour du parc.

Les couleuvres brunes sont reconnues par le MFFP comme étant susceptibles d’être désignées comme espèce menacée ou vulnérable. Cette espèce est la plus rare des couleuvres de la province et se retrouve uniquement dans le secteur de Montréal. Son habitat est menacé par l’étalement urbain.

Un protocole du MFFP a donc été enclenché et des barrières d’exclusion ont été mises en place à la limite de la zone du chantier. Un spécialiste se charge présentement de sortir les couleuvres présentes de la zone visée par le réaménagement.

Les travaux pourront donc débuter uniquement au moment où aucune couleuvre n’aura été observée dans cette zone pour une période d’au moins deux semaines. Ils devaient d’abord avoir lieu entre la mi-juillet et le début novembre.

Bien qu’aucun inventaire ne soit prévu pour l’instant à d’autres endroits dans l’arrondissement, cette démarche pourrait se répéter au besoin. Il s’agissait d’une première à Ahuntsic-Cartierville.

«L’expérience que nous avons eue au parc Zotique-Racicot fait en sorte que nous demeurons désormais à l’affût et nous appliquerons les mêmes mesures si cela [s’avère] nécessaire [ailleurs]», indique l’Arrondissement dans son courriel.

Le réaménagement du parc Zotique-Racicot comprend notamment l’ajout d’aires de jeux pour les deux à cinq ans et les six à douze ans, une aire de jeux libres, une placette en pavé préfabriqué et des sentiers d’asphalte.