Ahuntsic-Cartierville prolonge son contrat avec la SPCA

Lors de son assemblée du 6 septembre, le conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a prolongé d’une année son contrat de services animaliers avec la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA).

Cette prolongation de contrat entre la SPCA et le conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville débutera le 1er octobre 2022 et se terminera le 30 septembre 2023. Cette année supplémentaire entraîne des frais de 188 560$, incluant les frais d’hébergement, de soins vétérinaires et de services de capture-stérilisation-retour-maintien (CSRM).

Une première prolongation ayant été faite en septembre 2021, la présente prolongation est donc la deuxième faisant suite au contrat initial.

La directrice de la SPCA, Élise Desaulniers, a communiqué son accord relativement au renouvellement. Quant à l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, il se dit satisfait des services de l’organisme.