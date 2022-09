La musique célébrée au parc Saint-Paul-de-la-Croix

Un concert sera offert au parc Saint-Paul-de-la-Croix, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, le vendredi 30 septembre, de 13h30 à 14h30, dans le cadre des Journées de la culture. L’événement proposera cette année des milliers d’activités culturelles gratuites partout au Québec les 30 septembre, 1er et 2 octobre.

Le concert au parc Saint-Paul-de-la-Croix est présenté dans le cadre du projet Une chanson à l’école 2022. Il sera interprété par les concentrations Musique et Danse du collège Regina Assumpta, en collaboration avec les Petits Chanteurs de Laval. Ils offriront plusieurs interprétations de la chanson Les doigts en cœur, composé par Louis-Jean Cormier.

Cet événement gratuit et ouvert à tous mobilisera plus de 150 jeunes autour de leur passion de la musique et de la culture.

En cas de pluie, l’événement se déroulera à la salle Marguerite-Bourgeoys du collège Regina Assumpta.