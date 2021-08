Le Jardin de la Pépinière: une nouvelle grande terrasse dans MHM

Une nouvelle grande terrasse accessible pour toute la famille a vu le jour dans Hochelaga-Maisonneuve. Son nom : le Jardin de la Pépinière.

Cette initiative de La Pépinière – Espaces Collectifs a été lancée le 5 août. En plus du jardin, un café a ouvert ses portes dans les Studios Giovanelli, un immeuble emblématique de la rue Ontario situé aux abords du chemin de fer séparant Hochelaga du Centre-Sud.

C’est derrière cet immeuble que se trouve le Jardin de la Pépinière.

Les Studios Giovanelli hébergent principalement des ateliers d’artiste, mais également les bureaux de La Pépinière, un organisme qui s’est donné pour mission de repenser les villes à échelle humaine.

C’est avec cet objectif en tête que l’idée du jardin est née, un lieu convivial ouvert à l’année comprenant des jeux pour enfants, une terrasse, un bar, un potager et proposant comme repas aux visiteurs de la pizza cuite au four et du maïs grillé sur le barbecue.

« Le Jardin de la Pépinière est un lieu multi-usage qui se veut une oasis pour la communauté. Cet ancien terrain vague converti en grande terrasse-jardin familiale et en un potager verdoyant vise à être un cœur de vie pour le quartier », peut-on lire sur le site de l’organisme.

Le Jardin de la Pépinière se trouve derrière les Studios Giovanelli. Photo: Gracieuseté/La Pépinière – Espaces Collectifs

Éveil de conscience

Des ateliers zéro déchet et d’agriculture urbaine sont proposés sur place les dimanches, une opportunité pour provoquer des rencontres et des discussions, mentionne le cofondateur et codirecteur de La Pépinière, Maxim Bragoli.

« L’objectif du jardin qui est pas mal la pierre angulaire du projet, c’est une sensibilisation et un éveil de conscience par rapport à l’agriculture urbaine. » Maxim Bragoli, cofondateur et codirecteur de La Pépinière – Espaces Collectifs

Le Jardin de la Pépinière remplace en quelque sorte Les Jardineries à l’Esplanade du Parc olympique que l’organisme a chapeauté pendant plusieurs années.

« On part sur le même canevas. Je dirais plus assumé et moins dépendants de gros événements. Le Jardin de la Pépinière se veut beaucoup plus comme un cœur de quartier et la terrasse du coin. On est plus comme la ferme en ville que la salle de spectacle. On veut s’inscrire dans le quartier et on veut compléter le quartier », soutient le cofondateur de l’organisme.

En plus de la présence de DJ pour animer les lieux, La Pépinière prévoit éventuellement de présenter des performances et des projections de films.

La Pépinière aimerait organiser à l’automne un Oktoberfest en collaboration avec des brasseurs qui viendraient y présenter leurs produits.

L’organisme pense également proposer des activités sur glace cet hiver, puisqu’il souhaite aménager une patinoire sur le site.

Le jardin est accessible les jeudis et vendredis de 15 h à 21 h, ainsi que les samedis et dimanches à partir de 14 h.