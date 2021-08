Les camions-restaurants de retour sur l’Esplanade du Parc olympique

Les Premiers Vendredis réunissant des camions-restaurants seront de retour cet automne sur l’esplanade du Parc olympique.

Annulée en 2020 en raison de la pandémie, cette activité gastronomique a tardé à être relancée, mais reviendra en force au début des mois de septembre et d’octobre sous la forme de deux fins de semaine de trois jours.

En plus des kiosques et comptoirs de restauration, un immense « Boombox », baptisé La Stéréo Desjardins, sera aménagé pour accueillir des DJ’s et des groupes musicaux.

Cette année, les visiteurs seront conviés à un grand parcours gourmand commençant par une zone apéro SAQ avec en son centre une immense terrasse de 200 places assises.

Le public aura également accès à des places thématiques comme une terrasse japonaise, une petite buvette des Vins du Portugal, un bar à bières Archibald, un bar Mill’s Street, un camion à cocktails de Beam Suntory, une grande terrasse vietnamienne et une terrasse mexicaine.

En tout, plus de 40 restaurateurs seront présents sur l’esplanade pour cet événement qui a vu le jour en 2012.

Une programmation musicale et artistique plus familiale est prévue, entre 12 h et 18 h, les samedis et les dimanches en plus de La Stéréo Desjardins, de 18 h à 23 h, les vendredis, samedis et dimanches.

Si l’entrée sur le site est gratuite, les visiteurs devront s’inscrire à l’entrée. De plus, le port du masque sera obligatoire lors de déplacements ou en file.