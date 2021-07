Kerfalla Exumé, un joueur de Verdun pour les Alouettes de Montréal

Le résident de Verdun Kerfalla Exumé a été repêché par les Alouettes de Montréal. Le footballeur est excité de commencer la saison qui commence dans quelques semaines alors qu’il a été privé de son sport pendant une longue période en raison de la crise sanitaire.

Après sa carrière collégiale pour les Carabins de l’Université de Montréal, le sportif avait été repêché en huitième ronde en 2019 par les Blue Bombers de Winnipeg. «J’ai été déçu quand je n’ai pas été repêché pour les Alouettes. J’étais vraiment content d’avoir la chance cette année de revenir jouer à la maison», exprime le demi défensif. Il est ravi que sa famille puisse suivre de plus près ses compétitions.

Lors de sa première saison professionnelle, l’athlète montréalais a disputé 18 matchs pour les Blue Bombers et a remporté avec son équipe la Coupe Grey. Le joueur de 27 ans a effectué 25 plaqués sur les unités spéciales durant cette saison. Kerfalla Exumé a pour objectif avec les Alouettes de se dépasser davantage. «Je veux avoir une saison encore meilleure et laisser ma marque du côté défensif et sur les unités spéciales», affirme-t-il.

Pour le moment, le footballeur se concentre sur le camp d’entraînement des Alouettes qui a débuté il y a environ deux semaines. «J’essaie de faire mes preuves et monter les échelons», lance celui qui porte le numéro 41.

S’entraîner autrement

Pour Kerfalla Exumé, comme pour les autres joueurs de l’équipe, il a été difficile de continuer à s’entraîner durant la pandémie. Depuis les températures plus clémentes qui ont débuté au mois d’avril, le Verdunois a pu faire de petits entraînements maison avec d’autres coéquipiers.

Le but de ces rencontres était de ne pas trop s’éloigner du jeu, explique-il. «On trouvait le moyen de faire de petits exercices ensemble et de simuler des jeux de football. L’objectif c’était de travailler ensemble le plus qu’on pouvait», raconte-t-il.

«Je suis vraiment content d’être à la maison. J’ai hâte que la saison commence pour qu’on voit tous les talents qu’on a dans l’équipe et enfin retourner sur le terrain pour jouer des matchs.» Kerfalla Exumé

Durant l’hiver, au plus fort de la crise, les joueurs s’entraînaient chacun de leur côté. «Ce n’était pas facile, mais on trouvait le moyen de travailler et de s’entraîner pour être prêt à embarquer sur le terrain», relate le footballeur.

Par ailleurs, durant cette même période, Karfella Exumé a travaillé temporairement à l’école primaire Des Découvreurs, située dans l’arrondissement de LaSalle. Il était surveillant sur l’heure du midi et aussi technicien en éducation spécialisée (TES), où il s’occupait de faire bouger les jeunes.

Passion

Exumé n’a pas toujours joué au football. C’est à l’âge de 16 ans qu’il a commencé à pratiquer plus sérieusement ce sport pour les Spartans de Saint-Laurent. Auparavant, il jouait au soccer. «J’ai toujours eu un petit penchant pour le football», admet toutefois l’athlète.

Il apprécie surtout l’intensité du football et le fait qu’une équipe regroupe des gens de toute sorte d’horizons et avec des personnalités bien distinctes. «Le football, ça forge le caractère et il y a beaucoup de camaraderies sous forme de relation qui perdure», décrit le sportif.

Son objectif cette année est de remporter la Coupe Grey. Soulever ce vaisseau de la victoire dans sa ville et pouvoir célébrer avec sa famille est un rêve pour lequel il compte travailler fort.