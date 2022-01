Les travaux d’agrandissement de l’Hôpital de Verdun se poursuivent

Le chantier du projet d’agrandissement de l’Hôpital de Verdun avait quelque peu ralenti en raison de la période hivernale. Malgré la récente bordée de neige, les travaux ont repris et occasionneront déjà quelques entraves.

Dans les prochains jours, les équipes travailleront sur les travaux préparatoires de la passerelle et du futur pavillon. Des coupes d’arbres et des travaux de forage et d’excavation seront alors nécessaires.

Jusqu’au 27 janvier, encore 14 arbres seront abattus sur le territoire de l’hôpital. Il s’agit de la dernière coupe dans le cadre des travaux d’agrandissement.

Pour une question de sécurité, le trottoir entre la rue de l’Église et la rue Edna sera fermé temporairement.

Le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal s’est engagé à planter autant de nouveaux arbres que le nombre de coupés. Mieux, il prévoit faire encore plus de plantation d’arbustes, de graminées et de vivaces.

Des arbres seront plantés dès ce printemps au coin de la rue Hickson et du boulevard Gaétan-Laberge afin de compenser pour les travaux. Les autres plantations seront effectuées après la construction du nouveau pavillon.

Aménagement des quais

Dès la semaine prochaine, des travaux de forage et d’excavation commenceront, ce qui pourrait occasionner une augmentation du bruit, de la poussière, de la circulation de camions et d’équipement lourd. Aucune entrave n’est prévue pour ses opérations qui s’échelonneront jusqu’au printemps 2022.

Afin de permettre la construction de nouveaux quais de réception et d’expédition, la rue Hickson entre les boulevards LaSalle et Gaétan-Laberge devient accessible uniquement à sens unique pour la circulation automobile. Le trottoir de ce tronçon est également fermé. Ces travaux, qui ont commencé en décembre, devraient être complétés au printemps.

Les quais temporaires de réception et d’expédition seront aménagés à l’ancien débarcadère des ambulances, sur le boulevard LaSalle. Aucune entrave routière n’est planifiée à cet endroit. Des signaleurs seront sur place pour veiller à la circulation lors des manœuvres effectuées près du chantier et pour assurer la gestion des camions de livraison.

Au terme de ce projet d’agrandissement et de modernisation, l’Hôpital de Verdun aura une hausse de sa superficie globale de plus de 60%, comprenant 144 chambres individuelles supplémentaires, un atrium et un nouveau pavillon pour un budget total de 264,9 M$.