Nouvelle exposition sur l’évolution des conditions climatiques  

Une exposition sur les conditions climatiques et la météo est en cours au Quai 5160. L’artiste Vincent Charlebois a récolté des données environnementales, entre autres, à partir d’une station météo de la Maison de la culture située à Verdun. Ces données lui ont permis de créer une archive du temps qui prend la forme d’un scénario projeté sur les murs de la salle d’exposition.

Les données recueillies archivées par l’artiste proviennent de divers lieux dans le monde, qui s’étendent sur trois continents. L’exposition intitulée Conditions actuelles ; Postvisions météos et perceptualisations environnementales marie la technologie aux phénomènes naturels. Elle amène les visiteurs à vivre une expérience poétique qui doit les faire réfléchir sur le monde qui les entoure.

Vincent Charlebois est un artiste montréalais interdisciplinaire qui détient un baccalauréat en Intermedia/Cyber-arts à l’Université Concordia et une maîtrise en interactions environnementales de l’Institut d’Architecture avancée de Catalogne, à Barcelone.

Dans sa démarche créative, il s’intéresse surtout aux interfaces technologiques avec la nature et aux rapports entre l’humain et la machine dans un contexte de dématérialisation des échanges. Ses œuvres ont été présentées à Montréal, au Brésil et en Europe.

L’exposition Conditions actuelles ; Postvisions météos et perceptualisations environnementales est à l’affiche au Quai 5160 jusqu’au 1er mai. Entrée libre.

Le public peut également suivre le contenu évolutif de l’exposition qui porte sur les conditions climatiques et la météo sur le site Web postvis.io.