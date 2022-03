Des bénévoles de Verdun améliorent la collecte du recyclage  

L’initiative Au-delà du bac, lancée en juin dernier par l’organisme Demain Verdun, continue d’avoir lieu mensuellement. Ce petit centre de tri maison permet d’amasser des produits recyclables qui ne sont pas acceptés dans le bac bleu. Une trentaine de personnes participent chaque mois aux événements ponctuels, mais les militants impliqués dans le projet désirent attirer le double de participants.

La bénévole Catherine Daoust fait savoir que les membres de Demain Verdun ont persévéré durant tout l’été dernier pour organiser les événements et faire connaître le projet. Pour l’instant, les collectes ont lieu chaque deuxième samedi du mois.

Le but de ce projet est de permettre aux citoyens de recycler le mieux possible. Il existe plusieurs matériaux qui sont recyclables, mais non acceptés dans le bac de récupération des ménages. Ces articles sont recyclés dans les écocentres.

Or, à Verdun, l’écocentre le plus prêt se trouve dans l’arrondissement de LaSalle. En lançant leur projet, l’objectif de Demain Verdun était donc de recueillir les matériaux accumulés par les résidents de Verdun et de les acheminés en un seul trajet à l’écocentre. Le projet permet chaque mois de remplir une fourgonnette de multiples articles recyclables.

Parmi les matériaux acceptés, l’on compte le plastique #6, tels que les pots individuels de yogourt ou les contenants en styromousse. Les bénévoles collectent aussi les cartouches d’encre, les cellulaires, les goupilles et les lunettes.

Les matériaux les plus rapportés sont le polystyrène, les piles et les bouchons de liège. «Les crayons sont aussi très populaires, car auparavant les gens avaient des points de dépôts dans leur bureau, mais comme tout le monde a fait du télétravail pendant deux ans, les gens en ont accumulé», indique dans un courriel Mme Daoust.

La prochaine collecte d’Au-delà du bac aura lieu le 9 avril de 10h à 16h au Café le 5e, situé au 4437, rue Wellington. Cet été, il est prévu d’organiser les collectes devant l’école primaire Lévis Sauvé.