La vie reprend au club de tennis Île-des-Sœurs

Le club de tennis Île-des-Sœurs organise une deuxième édition de son événement Tennis en fêtes le 30 avril 2022 pour relancer une dynamique auprès de ses membres et attirer de nouveaux adhérents.

De la zumba et des ateliers de tennis, sur fond de musique DJ: voilà le programme de l’après-midi Tennis en fêtes programmé le 30 avril de 13h à 15h30 au club de tennis Île-des-Sœurs, dans l’arrondissement de Verdun. L’événement est réservé aux joueurs de 18 ans et plus, et l’inscription, qui est obligatoire, doit se faire avant le lundi 25 avril, pour un montant de 50 $ plus taxes.

«L’événement va commencer par un échauffement zumba de 20 minutes avec l’une des profs que nous avons dans notre gym. Puis, il y aura deux heures d’ateliers tennis avec des jeux et des animations autour de la pratique du tennis, le tout en musique grâce à la présence d’un DJ sur le terrain», explique la directrice du service à la clientèle, de la stratégie et du service des communications du club de tennis Île-des-Sœurs, Anne Attia.

Bien qu’une remise de prix symbolique aura lieu à la fin de la journée autour d’un verre, la directrice précise que «l’objectif, c’est vraiment de s’amuser sans compétition, ça doit être drôle et fun».

Redynamiser le club après la pandémie

La première édition de Tennis en fêtes avait remporté un franc succès auprès des adhérents en décembre 2021. La direction du club a donc décidé de programmer une deuxième édition, printanière cette fois.

«Après deux ans de pandémie, c’est sûr que la vie s’est éteinte au club. Il fallait recréer un peu d’ambiance, réanimer et ramener un peu de joie dans tout ça», explique Anne Attia. «Tennis en fêtes est ouvert aux membres et aux non-adhérents, pour que chacun puisse venir partager un moment convivial avec de la famille ou des amis. Bien entendu, cela nous permet aussi de faire découvrir le club, et de créer une sorte de réseautage», mentionne la directrice du club qui compte aujourd’hui environ 1800 membres.

Comme toutes les pratiques collectives sportives, le club de tennis a dû arrêter ses activités à plusieurs reprises durant la pandémie de COVID-19. Mais depuis la réouverture des cours en mars 2021, les joueurs sont plus que jamais au rendez-vous. «À la réouverture, le tennis était l’une des seules activités que l’on pouvait pratiquer, et on a eu une affluence incroyable. Les terrains se sont remplis à une vitesse folle. On avait même des listes d’attente pour les demandes de leçons privées», raconte Anne Attia.

«C’est sûr que ça ne peut pas combler les pertes que l’on a eues. Mais maintenant, nous sommes super contents, car nous avons fait une grosse saison et sommes revenus à une certaine stabilité. Nous pouvons retrouver une dynamique et savourer cette bonne ambiance», conclut la directrice.

Les inscriptions pour l’événement Tennis en fêtes peuvent se faire directement à la réception ou par téléphone en communiquant avec Vanessa Héroux au 514 766-1208 poste 309, avant le lundi 25 avril.