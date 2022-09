Vue sur le fleuve: démocratiser l’accès à l’eau

Les berges de l’arrondissement Verdun seront à l’honneur dans le deuxième épisode de la série Vue sur le fleuve.

Cette émission diffusée sur MAtv, composée de cinq épisodes, invite les Montréalais à découvrir l’univers navigable qui les entoure.

Accompagnés par l’animatrice Marie-Claire Audet Gagnon, les auditeurs s’initient aux bonnes pratiques des activités nautiques, en plus de découvrir une variété de secteurs riverains toujours méconnus.

«Nous voulons accompagner les amateurs de sports nautiques dans leur préparation pour une saison en toute sécurité», souligne le directeur principal de MAtv, Steve Desgagné.

L’île de Montréal compte 260 km de berges, et Verdun demeure une destination prisée par les amoureux des cours d’eau.

«Avec Vue sur le fleuve, notre objectif est de conscientiser les Montréalais et les inciter à adopter des pratiques responsables en donnant la parole à une variété d’intervenants engagés pour la préservation du fleuve Saint-Laurent et de ses affluents», mentionne la directrice générale d’Eau Vive Québec et idéatrice du projet, Julie Crépeau-Boisvert.

Le deuxième épisode de la série sera diffusé le 10 mai prochain et sera disponible en ligne, une semaine plus tard.

Vue sur le fleuve est une initiative conjointe de MAtv et de l’organisme Eau Vive Québec.

Planche à pagaie, kayak, rafting, surf ou canot, toutes les excuses sont bonnes pour sauter à l’eau.