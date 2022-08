Une promenade de cabers pour faire rayonner la culture écossaise

Alors que les Jeux écossais se dérouleront dimanche sur les terrains de l’Institut Douglas, les Verdunois pourront avoir un avant-goût de l’événement jeudi, alors que des athlètes, des musiciens et des danseurs déambuleront dans les rues de l’arrondissement.

Intitulée la Promenade des cabers, cette parade marquera l’arrivée cérémoniale des Jeux à Verdun.

Gracieuseté / Jeux écossais de Montréal

Le caber est un sport traditionnel écossais qui consiste à lancer un tronc d’arbre ou une poutre pour lui faire effectuer un demi-tour complet dans les airs.

Jeudi dès 18h30, les tambours et les cornemuses résonneront dans les rues de Verdun.

Les participants se donneront rendez-vous au parc des Madelinots, au coin des rues LaSalle et Wellington, et termineront leur trajet devant la mairie d’arrondissement au coin des rues De Verdun et Willibrord.

Le trajet de la promenade des cabers.

Gracieuseté / Jeux écossais de Montréal

Arrivé à destination, le cortège présentera au public une célébration «Scots in the park» où les traditions écossaises seront mises en valeur.

Les spectateurs sont d’ailleurs invités à porter du tartan pour l’occasion.

En cas de pluie, l’événement serait malheureusement annulé.