Cinq propriétés de luxe qui frôlent les 4 millions à L’Île-des-Sœurs

Des condos de luxe aux petits châteaux cossus, voici les cinq propriétés en vente les plus onéreuses de L’Île-des-Sœurs. Valeur minimale: trois millions de dollars.

Les propriétés de luxe de L’Île-des-Sœurs figurent parmi les plus dispendieuses de Montréal avec celles de Westmount, Ville Mont-Royal et Outremont, selon les données de l’agrégateur d’offres immobilières Centris.

Les sommes qui doivent être déboursées pour acquérir son propre petit îlot de luxure peuvent facilement atteindre plus de trois millions de dollars. Parmi les cinq habitations, on trouve de petits châteaux et des condos hauts perchés.

Évidemment, si vous estimez que les châtelets n’offrent pas une vue assez prenante, il est possible de vous procurer un joli condominium sur l’une des nombreuses tours s’élançant tout en hauteur dans la partie sud-est de L’Île-des-Sœurs.

En ce sens, on trouve le condo du 300, avenue des Sommets, #PH2-2. Ce logement de 3767 pieds carrés perché aux 23e et 24e étages, construit en 2006, et alliant verre et surfaces minérales, comporte une large baie vitrée donnant directement sur le fleuve. L’appartement offre de grandes aires ouvertes et vitrées, pour un style minimaliste, mais efficace.

Le condo du 300, avenue des Sommets. /CP: Centris

Un autre condo dans la même veine est en vente dans une tour à proximité, situé au 100, rue André-Prévost, app. 2203, pour 2,9 M$. Il présente de grandes fenêtres offrant elles aussi une vue sur le fleuve. L’appartement de 3102 pieds carrés date de 2013.

Le condo du 100, rue André-Prévost, app. 2203. /CP: Centris

Les petits châteaux de L’Île-des-Sœurs

Dans la partie sud de L’Île-des-Sœurs, on trouve quatre petits châtelets de pierre de 12 à 19 pièces coûtant chacun près de 3,5 M$.

Sur la rue Claude-Vivier, on trouve une triplette de manoirs légèrement en retrait de la route et longeant le parc Maynard-Ferguson. Le bâtiment du centre, le 27, est à vendre pour la modique somme de 3 495 000 $. C’est près d’une fois et demie la valeur inscrite en 2018 au rôle d’évaluation foncière de Montréal. Ses trois étages font chacun 350 pieds carrés, et le terrain comporte une cour, faisant dos au parc, comprenant une piscine creusée et une surface minérale aménagée.

La propriété du 27, rue Claude-Vivier. /CP: Centris

On retrouve le même genre de propriété de luxe au 23, rue de l’Orée-du-Bois Est, dans une petite rue en boucle à proximité de la pointe du lac des Battures. Ce manoir de 19 pièces est aussi positionné à un lancer de pierre du parc de l’Orée-du-Bois, et il comprend trois étages de 500 pieds carrés aux boiseries proéminentes. L’immeuble a été évalué à 2 583 500 $ en 2018, et est présentement en vente à 3 580 000 $.

La maison du 23, rue de l’Orée-du-Bois Est. /CP:Centris

De l’autre côté du lac, au 18, rue des Huards, tout près d’un terrain de golf, on trouve un manoir unifamilial de 7088 pieds carrés comprenant une fontaine, sept chambres à coucher, quatre salles de bain, et une grande cour avec piscine creusée. La dernière évaluation est à hauteur de 2,3 millions.

La propriété, pleine de verdure, du 18, rue des Huards./CP:Centris

Toujours dans le registre des maisons de luxe en pierre sur la rue des Huards, on peut se procurer pour 3,7 millions un petit palais tout en blancheur et en colonnades situé au 3, rue des Huards, lui aussi auparavant évalué à près de 2,3 millions. Éclairé par une grande variation de lustres, le plancher varie entre boiseries, tapis et céramique. Ses murs et colonnades sont d’un blanc éclatant.

Vue centrale du 3, rue des Huards, à L’Île-des-Sœurs. /CP: Centris