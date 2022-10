Un événement pour célébrer la langue française à Montréal

Versicolore, un parcours artistique culturel avec pour thème principal l’utilisation de la langue française s’établit sur la promenade Wellington du 6 au 16 octobre. Selon un communiqué de l’organisation, l’événement propose des installations ainsi que «des expériences interactives, ludiques, audio-visuelles et contemplatives, qui mettent de l’avant la langue française, ses accents, ses différentes couleurs et saveurs. Le tout, dans une proposition d’aménagement vivante et ludique».

Organisé par l’Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) et financé par le gouvernement du Québec, Versicolore a été réalisé avec l’agence créative technologique Bite Size.

Accompagné d’une campagne de sensibilisation, «Versicolore a comme objectif de rassembler le grand public, de créer des ponts entre les clients et les commerçants et de placer au cœur de l’initiative l’usage de notre langue commune, le français», déclare le directeur général de l’ASDCM, Billy Walsh.

En lien avec cet évènement visant à promouvoir la langue française sur la rue Wellington, plus d’informations sont disponibles sur le site web versicolore.ca

À noter qu’à Montréal, la première langue parlée est le français à 58,4%, ce qui marque une baisse récente de 2,4%.