Coup de cœur pour la bibliothèque de plage de Verdun

La bibliothèque de plage de l’arrondissement de Verdun s’est vu décerner le prix Coup de Cœur des mains de l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM). Cet honneur a été souligné le 6 octobre dernier à Saint-Hyacinthe, lors de la remise annuelle des prix Excellence de l’AQLM. La bibliothèque s’est distinguée parmi trois candidatures présélectionnées par le jury.

« Je suis fière de constater qu’une fois de plus, un projet de l’Arrondissement obtient une reconnaissance sur la scène québécoise», a souligné la mairesse de l’arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif de la Ville, Marie-Andrée Mauger.

C’est la deuxième fois qu’un projet de l’Arrondissement mérite un prix Excellence de l’AQLM au cours des dernières années, après celui remporté pour la plage urbaine de Verdun. «La bibliothèque de plage, comme la plage elle-même, contribue de façon importante à la qualité de vie des Verdunoises et Verdunois et au rayonnement de l’Arrondissement dans toute la province », a conclu la mairesse Mauger.

Un succès immédiat

Au sein de l’Arrondissement, on juge que cette offre de prêt de livres est venue répondre à un besoin évident dans le secteur Wellington-de-l’Église. L’enthousiasme des Verdunois a en effet été important, bien qu’en 27 jours d’opération, du 19 juin au 21 août, la bibliothèque de plage a accueilli 1415 personnes, soit 273 en juin, 690 en juillet et 452 en août.

En plus du service de prêt de livres et de jeux, de nombreuses activités y ont été organisées telles que des heures du conte, du bricolage et des ateliers éducatifs, en collaboration avec la Maison Nivard-De Saint-Dizier, le Quai 5160 — Maison de la culture de Verdun et la Maison de l’environnement de Verdun. La bibliothèque de plage a d’ailleurs rejoint une clientèle multigénérationnelle composée à la fois de personnes aînées, de jeunes et de parents. La bibliothèque éphémère a été aménagée dans une ancienne roulotte de chantier retapée et une partie du mobilier provenait d’objets récupérés.