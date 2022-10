La jeunesse verdunoise entre bonnes mains

De gauche à droite: Christine Vallières, Conseillère en développement philanthropique et communications et Melissa Bellerose, directrice générale de Toujours Ensemble.

Derrière la devanture orangée du 4926, rue de Verdun se cachent des dizaines de jeunes du secteur. Âgés de 9 à 17 ans, ils jouent, étudient, mangent, se détendent et socialisent. Depuis plus de 40 ans, l’organisme Toujours Ensemble (TE) offre à la jeunesse verdunoise du soutien personnel, scolaire et social. Mais avant tout, TE leur propose un milieu de vie sain et stimulant.

Un local du troisième étage, réservé aux adolescents, a d’ailleurs été fraîchement rénové. Cet espace est ouvert en semaine de 16h à 20h et une activité spéciale y est organisée chaque semaine. Une table de billard est également mise à leur disposition au sous-sol.

Photo: Gracieuseté / Toujours Ensemble

Photo: Gracieuseté / Toujours Ensemble

Photo: Gracieuseté / Toujours Ensemble

«Le but, c’est d’attirer les ados ici pour leur permettre d’élargir leurs champs d’intérêt, les aider à socialiser et aussi à développer un sentiment d’appartenance avec leur communauté», indique la directrice générale de l’organisme, Melissa Bellerose.

«La pandémie a eu un impact important sur la santé mentale de nos jeunes, particulièrement les ados. On veut donc leur permettre de connecter entre eux, mais de connecter aussi avec des ressources d’aide», poursuit-elle. Le coût modeste de l’inscription annuelle, soit 25 $, permet d’élargir la clientèle et de rallier le plus de jeunes possible.

Pour les plus jeunes, Toujours Ensemble propose une programmation mensuelle à laquelle ces derniers peuvent participer sur une base volontaire.

«Ils peuvent venir après l’école, faire leurs devoirs et après ils font les activités avec nos intervenants. Ils vont avoir des ateliers de toute sorte: sport, cuisine, science, arts, de la photographie aussi. On y va aussi avec les intérêts des jeunes», ajoute la conseillère en développement philanthropique et communications, Christine Vallières. Toujours Ensemble favorise une approche holistique, où le jeune est au cœur des décisions et des initiatives.

On élimine toutes les barrières qui existent entre un jeune et la réussite scolaire. Christine Vallières, conseillère en développement philanthropique et communications à Toujours Ensemble

Une vocation

Une trentaine d’employés accompagnent les jeunes de Toujours Ensemble.

«On a certains employés qui sont des anciens bénéficiaires et ça, c’est très touchant. Ça démontre que TE a vraiment eu un impact sur leur vie. Ils effectuent un travail incroyable en première ligne avec les jeunes», mentionne Melissa Bellerose.

À travers de l’aide aux devoirs et des activités stimulantes, notamment, les intervenants accompagnent les jeunes et deviennent ainsi des modèles pour eux.

«On voit la différence entre le jour 1 et le dernier jour de l’année scolaire. Les jeunes sont devenus plus responsables, plus autonomes, plus ouverts d’esprit, et tout ça, c’est grâce à l’équipe qui les accompagne», note Christine Vallières.

L’organisme effectue d’ailleurs ses derniers préparatifs en vue de l’Halloween. Comme à l’habitude, la traditionnelle maison hantée de Toujours Ensemble sera de retour. Et cœurs sensibles, s’abstenir.

«Près de 300 personnes viennent visiter la maison hantée habituellement et, cette année, on a dû mettre ça 9 ans et plus parce qu’elle fait vraiment peur! C’est quelque chose, vous êtes avertis», conclut Christine Vallières.

Toujours Ensemble est un organisme communautaire sans but lucratif qui est financé en grande partie par des donateurs privés, des fondations et des entreprises. Il est possible de faire un don en ligne.

Toujours Ensemble en bref

– Programme Parcours : loisirs et activités parascolaires pour les jeunes de 9 à 17 ans

– Programme Sac à dos : persévérance scolaire aux 2e et 3e cycles du primaire

– Programme Passeport pour ma réussite : persévérance scolaire au secondaire

– Mesures de soutien aux familles : service de dîners scolaires, campagne de Noël et soutien à la rentrée scolaire