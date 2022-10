Le projet de la troisième école à L’Île-des-Sœurs sur la glace

Le ministère de l’Éducation et le Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys ont annoncé que le projet de la troisième école primaire à L’Île-des-Sœurs était mis sur pause. Les parents des enfants fréquentant des établissements scolaires du secteur ont appris la nouvelle dans un communiqué publié mercredi en fin de journée.

Cet important projet estimé à 50 millions de dollars en 2019 avait d’ailleurs été inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) afin d’accélérer sa réalisation.

Le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge était lui-même venu à L’Île-des-Sœurs en 2019 pour promettre aux parents qu’un terrain serait trouvé afin de bâtir cette fameuse troisième école.

«Les données disponibles à ce moment démontraient la nécessité de bâtir de nouveaux établissements pour répondre aux besoins futurs […] Depuis, une nouvelle tendance se dessine», peut-on lire dans le communiqué.

«Les projections de la clientèle en juin dernier du Ministère, de même que les données observées au 30 septembre dernier indiquent une baisse importante du nombre d’élèves dans le secteur de L’Île-des-Sœurs et les récentes projections gouvernementales laissent présager de nouvelles baisses au cours des prochaines années», explique le communiqué signé par le Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys. Rappelons qu’en 2019, des dizaines de classes de l’école des Marguerite avaient été aménagées dans une tour de bureaux de la Place du Commerce en raison du manque de places. Une situation dite temporaire, qui persiste depuis bientôt trois ans.

La communauté insulaire bouche bée

Les membres de l’Association des propriétaires et résidents de L’Île-des-Sœurs (APRIDS) se sont dits stupéfaits par cette «étonnante décision».

«Il est certain que nous allons devoir obtenir les projections faites par le CSS et les analyser en profondeur afin de s’assurer qu’elles tiennent compte de l’augmentation significative prévue de la population sur l’île au cours des prochaines années», ont-ils laissé tomber. L’APRIDS dénonce également l’absence de détails quant aux besoins criants d’une école secondaire.

L’ancien maire de Verdun Jean-François Parenteau a qualifié cette décision de «volte-face difficile à comprendre» sur les réseaux sociaux. «Je m’explique mal comment le Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeois était en mode urgence pour trouver des espaces, il n’y pas plus de deux ans et que maintenant, ce n’est plus un besoin», a indiqué M. Parenteau.

La députée libérale sortante de Verdun Isabelle Melançon avait également fait de ce projet sa priorité lors de son mandat. Elle s’était levée plusieurs fois au Salon bleu pour presser le gouvernement d’agir dans ce dossier. La candidate de la CAQ aux dernières élections Véronique Tremblay avait indiqué à Métro que les besoins pour une troisième école à L’Île-des-Sœurs étaient bien réels et qu’elle «allait tout faire pour mener à terme ce projet».