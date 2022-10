Le Grand Potager célèbre la Fête des récoltes

Les serres municipales de Verdun avaient des airs de grande kermesse, le vendredi 14 octobre dernier. Près de 200 convives ont répondu à l’appel de l’organisme Grand Potager pour célébrer la Fête des récoltes. Au menu: 14 kiosques d’exposants, des bières offertes par le Benelux, des éclairages colorés et une ambiance festive.

Crédit photo: Isabelle Jetté

Crédit photo: Isabelle Jetté

Crédit photo: Isabelle Jetté

Crédit photo: Isabelle Jetté

«Le but, c’était d’ouvrir le site aux citoyens, le rendre accessible et ludique pour que la communauté réalise que ce lieu appartient aux citoyens de Verdun», indique la directrice générale de Grand Potager, Laurence Fauteux.

[La Fête des récoltes], c’est comme un party de staff, mais où tout le monde est invité. Laurence Fauteux, directrice générale sortante de Grand Potager

En effet, les serres municipales de Verdun appartiennent à l’Arrondissement, mais c’est Grand Potager qui agit à titre de gestionnaire immobilier. Depuis cinq ans, l’organisme verdunois s’efforce de favoriser le transfert des connaissances et de l’expertise en matière d’agriculture urbaine.

«On veut tisser des liens entre nos membres et la communauté. Créer un circuit court de distribution pour leurs produits et leurs services avec les gens de Verdun et de Montréal», poursuit Mme Fauteux.

La mairesse Marie-Andrée Mauger, la conseillère d’arrondissement Céline-Audrey Beauregard ainsi que la nouvelle députée de Verdun Alejandra Zaga Mendez étaient sur place pour l’occasion. «C’était beau à voir! On veut célébrer le rayonnement de l’agriculture urbaine et souligner l’avancement des projets de nos membres», mentionne la directrice générale sortante.

Passer le flambeau

L’événement a également permis à Laurence Fauteux de tirer officiellement sa révérence. Celle qui dirige l’organisme depuis cinq ans a tenu à remercier les membres et la communauté pour leur soutien.

«Je quitte avec beaucoup de fierté sur ce qui a été fait, je n’ai aucun doute que la famille qui s’est créée autour de ce projet-là va être en mesure de porter plus loin ce que j’ai pu faire de mon côté», ajoute Laurence Fauteux.

C’est Florence Manseau qui prendra le relais de la direction dans les prochaines semaines. Malgré le changement de direction, l’organisme poursuivra ses activités et ses partenariats comme à l’habitude.

«Grand Potager, c’est comme un espace de coworking pour fournir aux acteurs de l’agriculture urbaine les ressources et l’expertise dont ils ont besoin pour développer leur projet […] On veut rendre disponibles les espaces de production parce qu’ils sont très rares en milieu urbain, on veut favoriser la mutualisation des ressources», explique Laurence Fauteux.

Bien que les grands froids approchent à grands pas, les serres, elles, n’hibernent pas. Grand Potager est d’ailleurs à la recherche de nouveaux membres qui souhaiteraient habiter l’espace pendant la saison hivernale.