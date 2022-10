Déploiement d’un projet pilote pour contrer le décrochage scolaire  

Des jeunes du sud-ouest de Montréal pourront maintenant bénéficier de l’accompagnement d’un intervenant après leurs études secondaires. Ce projet intitulé Transition Postsecondaire sera offert aux finissants des programmes Passeport pour ma réussite de Lachine, Pointe-Saint-Charles et Verdun, qui visent à soutenir les jeunes dans l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. C’est le trio d’organismes formé du Carrefour jeunesse-emploi Lachine, des YMCA du Québec et de Toujours ensemble qui sont derrière l’initiative.

Le lancement officiel du projet pilote a eu lieu au YMCA Pointe-Saint-Charles le 25 octobre dernier. Transition Postsecondaire permettra aux trois organismes ancrés dans le sud-ouest de Montréal d’accompagner les élèves après qu’ils ont obtenu leur diplôme d’études secondaires, en vue de les soutenir dans la suite de leur parcours scolaire.

«Cette addition au programme Passeport pour ma réussite tombe à point pour nos nombreux diplômés. Déjà, les impacts sur la persévérance de certains sont tangibles», a souligné le directeur général du Carrefour jeunesse-emploi Lachine, Yves Picard.

Rester aux aguets

Selon les indicateurs et les statistiques du ministère de l’Éducation en 2019-2020, on estime que près de 10 050 jeunes quittent les bancs d’école chaque année au Québec. Or, ce chiffre ne met pas en lumière le nombre de décrocheurs diplômés. Ces derniers, qui correspondent à la clientèle ciblée par le projet pilote, ont obtenu leur diplôme d’études secondaires et ont été admis au cégep. Puis, faute de soutien et d’accompagnement, ils sont contraints d’abandonner leur parcours.

Depuis 2007, l’organisme verdunois Toujours ensemble a aidé plus de 300 jeunes de Verdun à obtenir un diplôme d’études secondaires. De ce nombre, 90% ont poursuivi leurs études.

«Chaque année à Toujours ensemble, près de 500 jeunes bénéficient de nos programmes de persévérance scolaire et de services de soutien aux familles. Nous sommes convaincus que ce projet aidera les jeunes qui sont particulièrement vulnérables à réaliser tout leur potentiel. C’est toute la communauté qui en bénéficiera», a indiqué la directrice générale de Toujours ensemble, Melissa Bellerose.

Le projet Transition Postsecondaire est offert pour une durée initiale de 12 mois et Réseau Réussite Montréal y contribue à titre d’expert-conseil.