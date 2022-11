Du Mexique à Verdun, la force tranquille de Yunuen 

Yunuen Chavez Juarez a 17 ans. Elle a quitté le Mexique en 2020 pour venir s’installer à L’Île-des-Sœurs et ne parlait pas un mot de français à l’époque. Depuis, elle est étudiante au quatrième secondaire à l’école secondaire Monseigneur-Richard et parle un français irréprochable.

De ses propres aveux, ce sont les premiers mois qui ont suivi son arrivée au Canada qui ont été les plus difficiles.

Yunuen a quitté Mexico accompagnée de son père, sa sœur et de son frère. En attendant l’arrivée de sa mère, la jeune adolescente a dû s’occuper de la fratrie durant plusieurs semaines. «J’étais un peu comme la maman de mon frère et ma sœur, mais mon père était là et on s’aidait beaucoup. Je l’aidais, mais il m’aidait aussi», se rappelle-t-elle. Bien qu’elle ait dû quitter sa ville natale, ses assises et ses amies, Yunuen comprend et accepte la décision de ses parents de vouloir immigrer au Canada.

«La principale raison pour laquelle nous sommes partis, c’est pour avoir une meilleure vie. Pour permettre à moi et mon frère et ma sœur de continuer nos études», explique l’adolescente, lucide. Yunuen a amélioré son français, notamment, avec le premier camp linguistique mis en place par l’organisme verdunois Toujours ensemble (TE).

«Une jeune fille courageuse»

Monica-Andrea Correa travaille justement comme conseillère-ressource chez TE. Elle fait le pont entre l’organisme, les jeunes, les parents et l’école. C’est elle qui accompagne Yunuen depuis son arrivée à Montréal.

«Je suis très fière d’elle, des choses qu’elle a accomplies et aussi la vitesse à laquelle elle a appris la langue. Elle est toujours polie, souriante, c’est une jeune fille vraiment courageuse», mentionne Mme Correa.

Yunuen se décrit quant à elle comme une fille timide à la base, mais qui s’ouvre facilement avec ses proches. C’est le calme de L’Île-des-Sœurs qui l’a charmé lors de son arrivée au Québec. «J’aime ça parce que je peux aller me promener dehors avec mes amies sans problème. Au Mexique je ne pouvais pas sortir n’importe quand», raconte la Verdunoise d’adoption.

Pour l’amour des enfants

À travers les embûches et les défis, Yunuen poursuit son parcours scolaire avec intérêt.

Une matière qu’elle apprécie particulièrement? «Les sciences», répond-elle. Elle confie vouloir devenir médecin plus tard.

«Je veux devenir pédiatre pour pouvoir travailler avec les enfants. J’ai beaucoup de patience avec eux donc je crois que c’est un bonus», conclut Yunuen.