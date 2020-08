Afin de limiter la vitesse des véhicules à proximité de cinq parcs et deux écoles, une vingtaine de dos-d’âne seront installés à Lachine. L’arrondissement consent près de 110 000$ à l’entreprise Pavage Céka pour les travaux.

La démarche s’inscrit dans la foulée du mouvement Vision Zéro de la Ville de Montréal, qui a pour but de réduire au maximum les décès et les blessures graves dans les rues de la métropole.

Il s’agit de la deuxième portion du projet dans l’arrondissement, où de la signalisation et des dos-d’âne avaient été installés au coût de 137 000$, l’an dernier. «Les gens sont préoccupés par leur sécurité lorsqu’ils marchent à Lachine. C’est une tendance qu’on veut renverser. On veut qu’ils y prennent plaisir», commente le conseiller du district J-Émery Provost, Younes Boukala.

C’est avec l’aide de signalements citoyens que les zones appelées à changer ont été ciblées.

«Ils nous contactaient pour nous mentionner des problématiques, et nous, on envoyait nos ingénieurs à la table à dessin pour repenser les rues mentionnées. C’est aussi simple que cela», explique M. Boukala.

Protéger les écoliers

L’école Philippe-Morin de la rue Provost, où les élèves doivent traverser la rue pour se rendre dans la cour, fait notamment partie des endroits visés par le projet. «Les automobilistes arrivaient devant les rangs d’élève, et essayaient de se faufiler entre eux, raconte M. Boukala. C’était un vrai problème.»

Toutefois, un dos-d’âne sera loin de régler tous les enjeux de sécurité piétonnière aux alentours de l’école, convient le conseiller.

«C’est un début, estime-t-il. On ne peut pas régler tous nos problèmes d’un coup, mais on peut les atténuer. Je pense qu’avec les changements, on pourra pousser les gens à emprunter les rues voisines et éviter de passer devant l’école.»

À certains endroits, des pancartes d’arrêts seront retirées, une situation dont se sont plaints des citoyens sur les réseaux sociaux.

«Il y en avait parfois à trois intersections consécutives, ce qui faisait que les gens n’arrêtaient plus, justifie M. Boukala. On veut rendre les rues cohérentes pour les automobilistes et sécuritaires pour le piéton.»

Les travaux commencent cette semaine et se termineront fin septembre.