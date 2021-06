Programmation estivale au nouveau parc riverain de Lachine

Cette semaine marque le début de la programmation estivale du nouveau parc riverain de Lachine, anciennement connu comme étant le Port de plaisance. Cet événement, appelé La Brise du large, promet des activités nautiques, culturelles et sociales tout au long de l’été.

La location d’embarcations légères non motorisées, organisée en partenariat avec l’organisme d’éducation à la biodiversité GUEPE ,a commencé la fin de semaine dernière. Des cours d’initiation au kayak et du yoga SUP (yoga sur planche) sont également offerts.

Un bar-terrasse, une aire de restauration et trois scènes de spectacle s’ajouteront à compter de juillet. Des discussions sont en cours afin d’offrir la cuisine de restaurateurs lachinois sur le site de la péninsule.

L’exposition Points de vue – Souvenirs d’été du Musée de Lachine sera présentée au bout du parc, dès juillet également.

La programmation culturelle inclut une collaboration avec le Festival de Musique émergente (FME) qui a été célébré de nombreuses fois au Gala de l’ADISQ, du 6 au 8 août. Les concerts seront gratuits, mais la réservation sera obligatoire afin de respecter les restrictions de la santé publique.

«Une scène sera aménagée pour des talents locaux incluant entre autres Concerts Lachine, des groupes de gospels et des guitaristes professionnels qui demeurent à Lachine», soutient la mairesse de l’arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic.

Le site sera divisé en cinq zones le séparant de l’entrée jusqu’à la berge. L’Île centrale, la zone au milieu du parc, abritera un bar-terrasse nommé La Bronzette. La dernière division, La Pointe, sera un droit d’observation pour les couchers de soleil sur le lac Saint-Louis.

«C’est la première fois que ce site sera ouvert à tous les citoyens», rapporte Mme Vodanovic.

C’est plus de 500 000 personnes qui visitent les pistes cyclables du parc riverain de Lachine chaque année. L’un des objectifs économiques de cette programmation est d’inviter ces visiteurs à rester et à consommer les produits locaux «au lieu de retourner vers le Vieux-Montréal», précise la mairesse.

Exclusion d’une «marina-parc»

La fin du Port de plaisance de Lachine et sa transformation en parc riverain accessible à tous avait causé tout un émoi chez les plaisanciers et certains résidents qui perdaient leur lieu d’ancrage. Pour l’instant, il n’y a aucun plan d’utiliser l’espace ou les fonds publics afin de continuer les opérations d’une marina ou de la déménager plus loin sur les berges de l’arrondissement.

«On a souvent dit qu’il y a trop de monde dans nos parcs durant la pandémie, mais je préfère penser qu’on n’a simplement pas assez d’espaces verts à Montréal. Le parc riverain vient démocratiser l’accès aux rives.» -Robert Beaudry

«Il va tout de même y avoir des consultations à savoir si l’on pourrait inclure une marina ailleurs, mais ce ne sera pas comme le camping privé financé par la Ville que nous avions avant», souligne la mairesse de Lachine.

Cependant, le besoin d’espaces verts véhiculé par la Ville de Montréal laisse entendre qu’une marina privée serait un compromis difficilement atteignable.

«La cohabitation entre les résidents qui utilisent les lieux pour la baignade, la navigation non motorisée et les bateaux serait très difficile du point de vue de la sécurité», soutient le responsable des grands parcs au sein du comité exécutif de la Ville, Robert Beaudry.

Moins de la moitié des plaisanciers étaient des Montréalais et seulement 13 % étaient de Lachine.

Des montants totalisant 25 M$ pour la conception du nouveau parc riverain sont investis au cours des quatre prochaines années. Les résidents sont invités à participer à sa création qui devrait atteindre sa phase terminale en 2025.

Un sondage public sera disponible en ligne dès le 21 juin et pourra être complété jusqu’au 31 juillet.

«Les données recueillies par ce questionnaire viendront bonifier l’esquisse proposée par la Ville de Montréal et faire un projet final qui répondra aux attentes des Lachinois», a déclaré M. Beaudry lors du point de presse.

Une consultation réunissant une cinquantaine de personnes issues de groupes d’intérêts de la communauté se tiendra le 20 juillet.