Une nouvelle mission pour le musée de Lachine

Une nouvelle mission orientera les activités du musée de Lachine. Celle-ci sera centrée autour de «la conservation et l’interprétation du site patrimonial Le Ber-Le Moyne, ainsi que sur le développement et la conservation d’une collection archéologique et historique, afin de faire connaître les présences autochtones et européennes, l’industrialisation et le développement urbain», dévoile la Ville de Montréal via un communiqué.

Il s’agit d’une mission qui permettra au musée de Lachine de valoriser sa collection de 15 000 objets qui témoignent de l’histoire de la société lachinoise et du site patrimonial Le Ber-Le-Moyne.

Pour Maja Vodanovic, mairesse de l’arrondissement de Lachine, le musée «est stratégiquement positionné pour raconter les récits de collaboration entre les Montréalais et les Premières nations dans la construction du Canada moderne». Ce travail se fera en collaboration avec les résidents de Kahnawake et fait partie de la stratégie de réconciliation de la Ville de Montréal.

Le musée de Lachine est l’un des huit musées municipaux de Montréal. Il possède une collection archéologique classée ainsi que des bâtiments datant du 17e siècle.