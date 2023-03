Fermeture de l’urgence de l’Hôpital de Lachine: des élus lancent un cri du cœur

«Il faut sauver l’hôpital de Lachine!» Voilà le cri du cœur de 18 politiciens qui ont uni leurs voix dans une lettre ouverte adressée à la présidente-directrice générale du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), la Dre Lucie Opatrny, et au ministre de la Santé Christian Dubé.

Les cosignataires de la lettre, parmi lesquels figurent notamment la mairesse de l’arrondissement de Lachine Maja Vodanovic et la députée de Saint-Laurent Marwah Rizqy, demandent que l’urgence et les soins intensifs de l’établissement soient maintenus.

La pérennité de ces services est menacée par des intentions de la direction, qui envisage une fermeture justifiée par un manque de main-d’œuvre.

Le 18 mars, plus d’une centaine d’employés de l’Hôpital ont manifesté devant les portes de l’établissement. Cette initiative avait bénéficié de l’appui de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), qui soulignait que l’Hôpital était le seul francophone dans l’ouest de la métropole. Une motion adoptée en 2007 à l’Assemblée nationale garantissait le statut communautaire de l’hôpital ainsi que «le maintien de tous ses services – y compris l’urgence et l’unité des soins intensifs», rappelait-on.

L’Ouest-de-l’Île déjà en souffrance

Les élus municipaux et provinciaux cosignataires de la missive dénoncent cette fermeture qui priverait plus de 300 000 résidents de l’ouest de Montréal «d’un service primordial».

Le regroupement affirme que «l’Ouest-de-l’Île de Montréal est déjà un des secteurs les moins bien desservis du Québec». De plus, le seul autre établissement de soins situé à proximité, soit l’Hôpital Lakeshore, fonctionne déjà à 174% de sa capacité, renchérissent les élus. Selon eux, la fermeture de l’urgence à Lachine «aggraverait une situation déjà critique en retirant 14 civières de plus».

Les élus soulignent que l’urgence de l’Hôpital de Lachine accueille près de 19 000 personnes par année. Ils estiment que la fermeture des services engendrerait un flux de patients vers d’autres hôpitaux déjà submergés et aux prises avec un manque de lits.

Des travaux de modernisation amorcés

Les politiciens attirent également l’attention sur le fait que des travaux de modernisation – estimés à 225 M$ – ont récemment été amorcés à l’Hôpital de Lachine. Ils mentionnent que depuis sept ans, la communauté de Lachine et de Dorval, les professionnels soignants et les gestionnaires du CUSM collaborent dans le but de rehausser l’offre de services de l’établissement.

«De nombreux intervenants collaborent pour offrir et améliorer nos services de santé; les professionnels soignants, les gestionnaires, mais aussi les chercheurs, les donateurs et les bénévoles de la communauté», dénombre le groupe.

Les élus, qui affirment parler au nom des citoyens et des experts, demandent à la PDG du CUSM et au ministre de la Santé de «ne pas renverser tout le travail qui a été accompli jusqu’ici, de maintenir les services essentiels de l’Hôpital et de poursuivre sa modernisation en cours».