«Nicole – Les chansons d’une vie»: faire revivre une idole

Le spectacle Nicole – Les chansons d’une vie qui devait originalement être à l’affiche en 2020 sera finalement présenté un peu partout à travers le Québec au cours des prochaines semaines, dont à Montréal.

Célèbrant l’œuvre de feu Nicole Martin, interprète légendaire de la chanson Il était une fois des gens heureux, ce spectacle se veut un hommage à l’artiste.

Accompagnées de huit musiciens et choristes sous la direction de Charles Barbeau, avec Lee Abbott (mari de Nicole Martin) et Pierre Séguin à la direction artistique, les interprètes souhaitent faire vibrer le public à travers tous les plus grands succès de cette vedette populaire. La chanteuse Annie Blanchard se joindra à Marie-Élaine Thibert et Marie Michèle Desrosiers afin d’appuyer le trio qui sera à l’affiche de ce spectacle musical.

Acadienne originaire du Nouveau-Brunswick, Annie Blanchard a été remarquée par le public lors de son passage à Star Académie 2005 en interprétant la chanson Évangéline, une performance qui lui a d’ailleurs valu un Félix pour la chanson de l’année au Gala de l’ADISQ 2006. Depuis, elle a six albums à son actif, dont le dernier a paru cette année.

En plus de 50 ans de carrière, Nicole Martin a remporté de nombreux prix d’interprétation à travers le monde et vendu plus de quatre millions d’albums.

Les billets achetés pour les dates initiales demeurent valides.

Le spectacle sera à l’affiche le 25 mai à la Place-des-Arts à Montréal, les 7 et 8 juin ainsi que le 2 octobre à la Salle Albert-Rousseau à Québec et le 29 octobre 2022 au Théâtre Desjardins à LaSalle.