Portes ouvertes en virtuel le 8 février au Cégep André-Laurendeau

Le Cégep André-Laurendeau tiendra une activité portes ouvertes en virtuel le 8 février, entre 18 h et 21 h. Les élèves de cinquième secondaire auront alors l’occasion d’échanger avec les enseignants et des membres du personnel de l’établissement, avant de finaliser leur choix de programmes d’études collégiales d’ici le 1er mars.

Dès 18 h, les futurs étudiants pourront assister à une séance d’accueil d’une trentaine de minutes qui offrira un aperçu de la vie étudiante et des services de soutien offerts. Ensuite, ces derniers pourront participer aux différents webinaires, organisés par chacun des programmes offerts, dans lesquels ils se seront préalablement inscrits.

L’horaire de ces rencontres se trouve sur le site web. Il suffit de cliquer sur le programme d’étude désiré pour être redirigé sur la page d’inscription pour la séance d’information associée.

À 20 h, le cégep tiendra un webinaire dédié au programme de Sports-Études et aux équipes sportives du Boomerang. André-Laurendeau se targue d’être dans l’élite collégiale en hockey, golf, rugby, baseball, soccer et volleyball. Le programme de basketball est aussi en plein développement.

Finalement, un webinaire sur la formation continue, qui comprend des programmes d’études qui répondent aux besoins du marché de l’emploi et destinés à une clientèle adulte, sera offert à 18 h 30. La formation aux adultes propose également des démarches de reconnaissance des acquis et des compétences et des cours de francisation pour les immigrants et les allophones.

Pour plus d’informations et pour s’inscrire: www.portes-ouvertes-cegep-andre-laurendeau.com.