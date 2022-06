L’été en cavale: programmation estivale de LaSalle

La programmation de L’été en cavale aura lieu du 28 juin au 27 août et offrira des événements riches et variés: musique, cirque, théâtre, littérature, ateliers de médiation culturelle et autres. La programmation gratuite, ouverte à tous, se déroule en plein air dans plusieurs parcs de l’arrondissement.

Pour commencer, l’Orchestre Métropolitain (OM) prend l’air, et se produira le 8 juillet à 20h au parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain.

Le spectacle de danse Ma Nature Urbaine, avec Barbara Kaneratonni Diabo, sera offert le 13 juillet à 19h au parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain.

Le 16 juillet à 19h, un concert de l’artiste Thaïs sera présenté dans le même parc.

Par la suite, un concert de Kutsi Merki Фолклор aura lieu le 20 juillet à 19h au parc des Rapides (boul. LaSalle, 5e et 4e Avenues).

Pour finir, Duo Hoops – David Fiset et Becky Priebe feront tout un cirque le 6 août à 14h30 au parc Lefebvre.

Le programme complet peut être consulté sur montreal.ca/lasalle ainsi que sur les plateformes Facebook et Instagram @culturelasalle.