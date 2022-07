Des LaSallois s’impatientent d’avoir un réseau de transport collectif mieux desservi

LaSalle et ses résidents restent à l’affût des avancements d’un potentiel transport collectif électrique et d’un réseau mieux desservi dans sa globalité. La mairesse rassure les résidents impatients lors du dernier conseil d’arrondissement, le 4 juillet.

« Le bus express 495 ne passe que toutes les demi-heures. Si vous habitez près du PACC, les seuls autres bus qui vont vers les métros sont le 112 et le 58 que j’aime appeler « le tour de l’île » parce que vous avez le droit à un petit tour du quartier du Bronx à LaSalle » dit, l’internaute Isabel, qui témoigne sur un groupe Facebook des résidents de LaSalle, ou bon nombre de citoyens se plaignent d’un temps d’attente trop long et de trop de détours.

Du côté de Sophia EL, une autre internaute, le problème est l’accès au métro. « Pour ma part, je n’aime pas trop les transports en commun à LaSalle. Je rêve du jour où ils vont annoncer une extension de la ligne verte. Mais je trouve que pour un arrondissement proche du centre-ville, il n’est pas évident de s’y rendre », explique t-elle.

Le transport collectif subit « une iniquité historique » à LaSalle

« Il y a une iniquité historique envers la population de LaSalle considérant les derniers développements et termes de transport collectif », confie la mairesse de LaSalle, Nancy Blanchet, lors du dernier conseil d’arrondissement.

C’est durant la période des questions du dernier conseil d’arrondissement, qu’une personne du public a demandé où en était le dossier pour l’implantation d’un transport en commun électrique à LaSalle.

En réponse à cette question, la mairesse a expliqué que l’Arrondissement suit de près le dossier à l’étude à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), afin que le projet de relier le Grand-Sud-Ouest au centre-ville prenne en compte LaSalle le plus possible et s’attend à «une annonce dans les prochains mois sur un tracé ou une esquisse”.

Selon la mairesse, le directeur de la DAUSE, Hugo Rousseau, travaille pour défendre les intérêts de la population de LaSalle.

En effet, l’ARTM et ses partenaires, le ministère des Transports du Québec et la Ville de Montréal ont débuté à l’automne 2021 des études pour évaluer les besoins de mobilité dans le cadre de la réalisation du dossier d’opportunité du Projet structurant de transport collectif électrique pour desservir le Grand Sud-Ouest de Montréal et le relier au centre-ville.

Pour Simon Charbonneau, conseiller chez ARTM, il est prévu qu’un dossier d’opportunité soit déposé en 2023.

L’arrondissement travaillerait aussi de près avec le Service de Transport de Montréal (STM) « pour défendre le fait qu’il y a beaucoup de détours avec nos lignes d’autobus sur le territoire, » a annoncé la mairesse.