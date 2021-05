Transport lourd: bonne nouvelle pour LaSalle

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a inclus dans son «Plan stratégique de développement (PSD) du transport collectif 2021-2035» le projet de transport électrique pour relier le sud-ouest de Montréal au centre-ville. Cette nouvelle est fort bien accueillie par l’arrondissement de LaSalle et sa mairesse.

«On reconnait qu’il y avait de grosses lacunes de desserte de transport en commun à LaSalle. Le vent tourne», explique Manon Barbe.

L’ARTM a reçu une enveloppe de 20 M$ du gouvernement du Québec pour préparer un dossier d’opportunité (DO) spécifiquement pour la desserte de l’axe centre-ville/LaSalle/Lachine.

Un montant de 800 M$ est d’ailleurs inscrit sur le «Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030» pour la desserte du Grand Sud-Ouest par un mode de transport collectif électrique.

«Si on veut que notre population entre dans le train du développement durable, il faut leur donner une alternative plus qu’intéressante. On voit enfin la lumière au bout du tunnel», ajoute Mme Barbe.

Pour l’instant, aucun tracé n’a encore été défini, mais il devrait suivre le boulevard Newman en grande partie.

«Finalement, après plusieurs années de représentation sur la piètre qualité de desserte de transport collectif à LaSalle, je dirais qu’on peut enfin se réjouir.» Manon Barbe, mairesse de LaSalle

On ne sait pas non plus si ce sera un tramway ou un train, par exemple.

«On n’a pas tenu compte de nous durant des années, mais maintenant, on fait partie des plans. Mon legs aura été d’amener ce dossier-là à se concrétiser», se réjouit la mairesse.

Elle souligne le leadership de l’administration Plante en ce sens.

LaSalle sera le seul arrondissement sans station de métro ou du Réseau électrique métropolitain (REM), avec L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, mais ce projet de tranport électrique viendrait combler le manque.

Autobus

Entretemps, l’arrondissement poursuit ses échanges avec la Société de transport de Montréal (STM), dans le cadre de la révision des trajets d’autobus.

«Le service d’autobus n’est pas adéquat pour notre bâti. Je ne dis pas qu’on a un mauvais service d’autobus, mais il n’est pas adapté. Les circuits sont trop longs. C’est tellement long que tu prends ton auto», constate Manon Barbe.

Une prochaine rencontre est prévue à la mi-juin avec les dirigeants de la STM.

Le PSD 2021-2035 a été adopté en avril par le conseil d’administration de l’ARTM. Il doit être soumis au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour approbation.

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est responsable de planifier, d’organiser, de financer et de promouvoir les services de transport collectif pour la région métropolitaine de Montréal.