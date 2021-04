5 M$ pour des travaux de voiries dans Rosemont et Le Plateau

Un contrat de près de 5 M$ a été octroyé à Eurovia Québec Construction Inc. pour la réalisation de travaux de voiries dans Le Plateau-Mont-Royal et Rosemont-La Petite-Patrie. Au total, plus de 9 km seront couverts. Le projet, qui vise à améliorer la sécurité routière, prend en charge 11 tronçons de pistes cyclables.

La somme d’argent attribué fait partie du budget de 45 M$ que le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) s’est vu allouer pour l’année 2021 dans le cadre du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2022.

Les travaux seront entamés en juin 2021 pour se terminer en août 2022.

L’investissement est réparti à travers deux programmes possédant leurs objectifs distinctifs. Le Programme complémentaire de planage et revêtement (PCPR) vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Pour se faire, des travaux de planage et de revêtement sont priorisés, mais sans intervention sur les trottoirs et sans bonification de l’aménagement existant.

Quant au programme de réhabilitation de chaussée par planage et revêtement (PRCPR), il vise à prolonger la durée de vie des chaussées d’environ trois à cinq ans, en attente d’une reconstruction des infrastructures. Des travaux de planage et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux sont donc utilisés.

L’investissement de 5 M$ vient répondre à un besoin criant, selon la Ville de Montréal.

«Le dernier bilan de condition du réseau routier de la Ville de Montréal, réalisé à la suite de l’auscultation de l’ensemble des chaussées en 2018, montre une proportion importante du réseau en mauvais et très mauvais état», peut-on lire dans le plus récent sommaire décisionnel du comité exécutif.

Les tronçons

Le contrat accordé rendra donc possible l’exécution de travaux de planage et revêtement bitumineux sur une distance totalisant environ 9,1 km, dont 4,4 pour le PCPR et 4,7 pour le PRCPR. Les onze tronçons de pistes cyclables pris en charge sont les suivants:

Rue Saint-Urbain (2269 m, de la rue Prince-Arthur à la rue Saint-Viateur);

2 e avenue (112 m, du boulevard Saint-Joseph Est à l’avenue Laurier Est);

avenue (112 m, du boulevard Saint-Joseph Est à l’avenue Laurier Est); Rue Boyer (237 m, de la rue des Carrières au boulevard Rosemont);

-Rue De La Roche (50 m, de la rue Rachel Est à l’avenue Bureau);

Rue De La Roche (50 m, de l’avenue du Mont-Royal à la rue Généreux);

Rue Chabot (275 m, de l’avenue Laurier Est à la rue Masson);

Rue Chabot (120 m, de la rue Gilford au boulevard Saint-Joseph);

Rue De Brébeuf (123 m, de la rue Gilford au boulevard Saint-Joseph);

Avenue Casgrain (516 m, de l’avenue Laurier Est à la rue Saint-Viateur Est);

Rue Saint-Zotique (286 m, de la rue Marquette à la rue Chambord);

Rue Saint-Zotique (166 m, de la rue De La Roche à la rue Boyer).