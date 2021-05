La Cité des Hospitalières: la Ville mise sur l’expérimentation

La Ville de Montréal a récemment accordé un contrat de 364 699$ à Atelier Entremise pour assurer la gestion de l’occupation transitoire de la Cité des Hospitalières, et ce, pendant 28 mois. L’OBNL misera sur l’expérimentation. Les Montréalais pourront bientôt proposer des idées de projets pour occuper cet édifice patrimonial.

À lire aussi: Le Théâtre Tortue Berlue part en tournée avec son nouvel autobus-théâtre L’organisme Ruelle de l’avenir se réinvente et s’adapte

En 2017, la Ville a fait l’acquisition de l’ensemble conventuel des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph. À ce jour, les religieuses occupent toujours 40% de la superficie du couvent. Leur bail s’échelonne jusqu’en 2039. Situé sur l’avenue des Pins, au cœur du Plateau-Mont-Royal, ce patrimoine fera donc l’objet d’une occupation transitoire pendant 28 mois.

En utilisant cette pratique, l’administration municipale souhaite créer un bien commun, ancré dans l’histoire du lieu et ouvert aux aspirations de la collectivité montréalaise. Pour ce faire, Entremise fera appel à la créativité des résidents de la métropole afin d’établir un projet à long terme.

Avant de demander à la population et aux organisations de proposer des idées et des concepts, une phase de mise à norme des lieux devra être complétée. L’échéance exacte de celle-ci n’est pas connue. Toutefois, l’étape d’expérimentation débuterait au cours de l’été. Le modèle de gouvernance le plus adéquat sera déterminé en évaluant les différentes propositions des citoyens.

En parallèle, une stratégie de conservation sera développée pour la préservation des patrimoines matériels et immatériels à travers les différentes étapes du projet.

«La Ville organise des panels d’experts entre autres de patrimoine, de jardin, d’urbanisme et de mobilisation citoyenne pour penser à l’occupation des lieux», explique la conseillère d’arrondissement pour le district Jeanne-Mance.

Il y a aussi des visites citoyennes qui se sont faites. À la fin, les gens devaient répondre à un sondage concernant leur vision quant à l’occupation pérenne de la Cité des Hospitalières, ajoute-t-elle.

Deux phases

Le projet se déroulera donc en deux phases. Dans un premier temps, un bureau de permanence ainsi qu’un hôtel à projets seront mis en place afin de rendre accessibles certaines parties du site, dont la chapelle, le grand réfectoire et quelques espaces extérieurs à des projets ponctuels de 1 à 30 jours. Il s’agira là de la phase d’activation.

Par la suite, des appels à candidatures seront lancés afin de sélectionner les locataires. Plusieurs types de projets seront considérés tels que des ateliers, des répétitions, des rencontres, des conférences, etc.

Le but ultime du projet est d’ouvrir le site aux Montréalais et de nourrir la formulation d’une vocation et d’un projet de longue durée.

«Il ne faut pas trouver une seule solution ou un projet, mais des solutions et des projets. C’est ainsi que l’occupation transitoire vise à expérimenter des usages et des façons de réinterpréter les valeurs des sœurs», précise le directeur général de l’Atelier Entremise, Philemon Gravel.

Il faut le voir comme non pas comme un projet en attendant, mais plutôt comme une forme de développement immobilier, affirme-t-il.

Le contrat de l’Atelier Entremise se terminera en octobre 2023.

En attendant que les travaux de mise à norme soient terminés, la gens possédant une idée de projet, cherchant un espace ou souhaitant simplement de participer à la réflexion s’inscriront à une liste de diffusion à hospitalieres.ca . Au courant de l’été, un nouveau site internet servira de plateforme de réservation en ligne pour proposer une candidature.