Réaménagement de la terrasse Guindon: le verdissement mis de l’avant

Un contrat de 1,5 M$ a récemment été accordé à Ramcor Construction pour le réaménagement de la terrasse Guindon ainsi que de la rue Franchère, entre l’avenue du Mont-Royal Est et la terrasse Guindon. Le verdissement est mis de l’avant.

Les travaux comprendront l’élargissement de trottoirs, l’installation de nouveaux lampadaires, la pose de mobilier et de bacs pour l’agriculture urbaine, mais aussi la construction de fosses pour la plantation d’arbres et de végétaux. Les infrastructures souterraines seront aussi complètement refaites, dont les aqueducs qui sont en fin de vie, souligne la conseillère d’arrondissement du district De Lorimier, Mariane Giguère.

En plus de verdir la rue, le réaménagement sera effectué afin de réduire la vitesse des véhicules aux intersections et de sécuriser les déplacements des piétons.

Une fois les travaux terminés, la rue Franchère sera mise à sens unique vers le sud, entre l’avenue du Mont-Royal et la terrasse Guindon. Cette mesure sera adoptée afin de permettre et d’optimiser le verdissement en réduisant la largeur de la chaussée. L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal prévoit cette réduction sur toute la longueur de la rue dans la mesure du possible. Le réaménagement géométrique du tronçon sera effectué au cours de l’été 2021.

Verdissement

De grands bacs de plantations seront installés. Ceux-ci seront auto-irrigués.

«Ces bacs seront très propices pour qu’on y fasse pousser des végétaux comestibles», explique Mme Giguère.

Dans un premier temps, des buissons fruitiers apparaîtront. Par la suite, l’arrondissement aimerait profiter d’un partenariat avec l’Institut national d’agriculture biologique (INAB) du Cégep de Victoriaville, qui offrira dès le mois d’août son diplôme d’études collégiales (DEC) à Montréal, pour pousser le projet plus loin.

Cet aspect est toutefois en discussion et n’est pas encore coulé dans le béton, affirme l’élue. Le Plateau–Mont-Royal a l’intention d’inclure les citoyens dans le processus décisionnel de cette étape à l’aide de sondages et de consultations.

Avec l’élargissement du trottoir et l’ajout d’arbres et de plantes, l’arrondissement espère créer un lien plus clair et invitant entre l’avenue du Mont-Royal et le parc Baldwin.

La fin des travaux est prévue pour le début du mois d’octobre 2021.