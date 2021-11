Une nouvelle murale a été inaugurée le 23 novembre dernier dans la cour de l’école Saint-Louis-de-Gonzague sur la rue Rachel Est. L’artiste a voulu faire un clin d’œil à Jean-Paul Riopelle tout en saluant le parcours scolaire des écoliers.

L’œuvre réalisée par l’artiste Vincent Tourigny est un clin d’œil à Riopelle qui était un ancien élève de l’école. La murale représente une multitude d’oiseaux entourant le mot « s’envoler » en référence aux écoliers qui se préparent pour le secondaire.

La réalisation de la murale s’inscrit dans le programme Muralité proposé par l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Elle a été faite avec la collaboration d’Artgang Montréal, de Culture et Communications Québec, des propriétaires Mr et Mme Lepage et de la Ville de Montréal.

L’inauguration de la murale s’est fait en présence de la nouvelle conseillère d’arrondissement du district De Lorimier, Laurence Parent. L’évènement s’est fait sous les yeux émerveillés des écoliers.