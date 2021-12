Le plein d’animations de Noël sur trois artères du Plateau

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal regorge d’activités durant la période des fêtes de fin d’année. La plupart de ces animations sont notamment concentrées sur les trois principales artères de l’arrondissement. L’avenue du Mont-Royal, le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis.

Chant et sport le long de Mont-Royal

Pour le temps des Fêtes, l’avenue Mont-Royal met en place un projet de jumelage art et mode, Les Collabs artistiques de l’Avenue.

Trois artistes apporteront une touche unique aux vêtements, accessoires ou chaussures achetés le jour même dans l’une des boutiques partenaires. Une personnalisation gratuite le samedi 11 décembre entre 13h et 16h, dans les boutiques partenaires de l’Avenue.

Le Chœur du Plateau, un ensemble à voix mixtes de haut niveau, regroupe une trentaine de choristes, et les Petites Voix du Plateau, cinq chœurs de jeunes âgés de 6 à 17 ans. Les chanteurs entonneront un répertoire de chansonniers et de chansons de Noël d’autrefois le 12 décembre, entre 13h et 16h30 à plusieurs endroits de l’avenue. Ils seront notamment devant les Jeunesses musicales, à la place Fleurs-de-Macadam et au parc des Compagnons.

De son côté, l’Ensemble Résonne offrira aux passants des prestations de 30 minutes le 11 décembre, entre 13h et 16h.

Pour ces mini-concerts, l’ensemble proposera des airs tirés du répertoire des Fêtes et des airs de classiques du jazz et de la pop, accompagné des musiciens Elisabeth Besozzi (trompette), Simon Landry (saxhorn), Lévy Leblanc (trombone) et Étienne Leclerc (tuba).

Le Blob-Royal est une nouvelle création du collectif Blackbox pour MAPP MTL.



Les blobs – ni animaux, ni plantes, ni champignons – à la texture spongieuse et aux capacités étonnantes s’entassent les uns sur les autres.

On les touche, on bouge et on chante avec eux pour créer une ambiance musicale festive. Les projections interactives se dérouleront les vendredi 10 et samedi 11 décembre de 18h à 21h. Au kiosque touristique devant la station de métro Mont-Royal. (Remis au lendemain en cas de pluie.)

Collée à l’avenue Mont-Royal, une patinoire décorative destinée au patin libre sera également installée devant l’aréna Mont-Royal. Dans le parc des Compagnons-de-Saint-Laurent, dès que la température le permettra.



De plus, l’aréna Mont-Royal offrira plusieurs périodes de patin libre et de hockey libre durant la période des Fêtes et tout au long de l’hiver.

Par ailleurs, les terrains sportifs du parc Jeanne-Mance sont éclairés jusqu’à 22h pour continuer de profiter des joies de l’hiver, une fois la nuit tombée.

Illuminations et jeux rue Saint-Denis

La rue Saint-Denis a revêtu ses habits du temps des Fêtes et scintille de mille feux grâce à ses illuminations dans les arbres.

Le concours de Noël se tient jusqu’au 20 décembre. Chaque jour sont tirés 100$ en bons cadeaux (4 bons de 25$), à dépenser dans les commerces de Saint-Denis. Renseignements auprès des différents commerçants.

Concours et spectacles le long du boulevard Saint-Laurent

Le concours de décoration des vitrines Dias Das Montras est de retour pour une 21e édition le long du boulevard. Inspiré d’une tradition des Açores (Portugal), cet événement invite les commerçants à décorer leur vitrine pour le temps des Fêtes. Dans le même esprit, le boulevard est lui aussi décoré avec des sapins et des demi-lunes éclairées d’une ambiance festive.

L’expérience immersive La Main enchantée est à vivre au parc des Amériques, les 11 et 12 décembre de 13h à 19h. Découvrez un espace réconfortant avec chocolat chaud, comptines de Noël jouées par les lutins, prise de photos et photobooth.

Le boulevard Saint-Laurent perpétue aussi le traditionnel concours de l’avent, pour une sixième année consécutive. Jusqu’au 17 décembre, il est possible de remporter des cartes-cadeaux d’une valeur de 100$, à dépenser dans les commerces. Chaque jour, le nom de l’entreprise où l’on peut gagner la carte-cadeau est annoncé sur Facebook et Instagram. Il suffit de répondre à la question posée dans la publication pour être admissible! Les gagnants sont choisis au hasard parmi les commentaires et annoncés le lendemain de chaque publication.

Retrouvez toutes les animations programmées durant ces fêtes de fin d’année sur le site internet de Montréal.ca.