Les coups de cœur littéraires de Michel Tremblay

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Michel Tremblay s’est confié à Métro sur ses coups de cœur littéraires qu’il met dans ce qu’il appelle sa « valise de romans québécois » pour l’accompagner lors de son voyage à Key West.

Ciels parallèles d’Henri Chassé

Dans ce premier roman du poète et comédien Henri Chassé, l’auteur nous plonge au cœur de trajectoires de vie qui bien que différentes, ne tarderont à se croiser. Ces âmes errantes que sont les protagonistes du roman traînent derrière elles une quête identitaire orientée par leurs histoires de vie.

On y suit une variété de protagonistes des plus différents les uns des autres entre un ancien disquaire, une caissière et un vieux musicien de jazz. C’est donc une belle entrée dans le monde de la fiction que fait Henri Chassé avec ce roman publié aux éditions Mains Libres.

Le murmure des hakapiks de Roxanne Bouchard

Après Nous étions le sel de la mer et La mariée de corail, Roxanne Bouchard revient en publiant le troisième tome de cette série Le murmure des hakapiks aux éditions Libre Expression. L’autrice nous emmène sur un chalutier parti chasser le phoque. Une atmosphère pleine de tension s’y installe progressivement entre les hommes venus s’enrichir de toutes les manières possibles et l’agente Simone Lord qui est quant à elle mandaté par Pêches et Océans Canada afin de surveiller leurs activités.

De son côté, l’inspecteur Joaquin Moralès, alors en plein divorce, décide de partir dans une excursion en ski de fond le long du Saint-Laurent. Il est loin de se douter qu’un dossier amené dans ce voyage par une psychologue judiciaire va piquer sa curiosité.

Que ce soit sur le chalutier ou pendant le périple de ski, Roxanne Bouchard développe au fil du roman une tension des plus palpables et où l’intrigue se resserre progressivement.

La Trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot

Dans ce roman publié en 2019 aux éditions Herbes Rouges, Marie-Ève Thuot dépeint la tendance à l’indécence de protagonistes emmitouflés dans les normes qu’impose la société. Chacun d’entre eux, de différentes générations, va jouer sur la fine bande entre le tabou et l’acceptable.

Du pasteur américain qui, en 1899, récite à ses fidèles des passages salaces de la Bible en passant à l’adolescent qui tombe amoureux en 1999 de sa tante lors d’une célébration, la trajectoire des confettis vient chahuter le format original des romans d’amour dans cette mosaïque d’histoires des plus déroutantes.