Un jeune du Plateau élu au Conseil jeunesse de Montréal

Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) a annoncé fin novembre la nomination par le conseil municipal de Thomas Faustin à titre de membre du conseil pour un mandat de trois ans.

« C’est avec enthousiasme que j’entrevois l’arrivée de Thomas Faustin au sein du CjM, a déclaré le président sortant du CjM, Benjamin Herrera. Son intérêt et son expertise quant aux enjeux entourant les inégalités sociales, l’inclusion et la diversité sont essentiels pour bien cerner et faire avancer les préoccupations des jeunes marginalisés ».

En effet, Thomas Faustin est un jeune très impliqué, notamment auprès de la communauté LGBTQ2IA+, dont il fait partie. Depuis quelques années, il s’implique dans différentes communautés montréalaises. Il s’implique aussi au sein de l’organisation Égides pour la protection des droits LGBTQ2IA+.

« J’espère apporter mes expériences à travers l’activisme LGBTQ2+, où je pourrais faire comprendre la réalité des jeunes de la communauté auprès de la Ville de Montréal, dit Thomas. C’est une communauté qui vit beaucoup de différences par rapport aux normes hétérosexuelles mais aussi de la transphobie ».

Il a conscience de ne pas pouvoir représenter tous les membres de la communauté LBGTQ2IA+, étant un homme blanc cisgenre et homosexuel, mais compte bien faire entendre leurs voix à sa manière.

Thomas Faustin termine actuellement un baccalauréat en relations internationales et droit international à l’UQAM. Il se réjouit de rejoindre l’équipe du CjM pour « pouvoir faire avancer la cause des jeunes à Montréal ».

À peine sorti de sa fin de session, Thomas s’implique auprès du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal afin de venir en aide au personnel pour les appels concernant la COVID-19.

Le CjM conseille la Ville sur les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans. Il vise à ce que les préoccupations de la jeunesse soient prises en compte dans les décisions de la Ville.