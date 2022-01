Jasmin Lacasse Roy rend hommage au Mile End

C’est une lettre d’amour au Mile End que livre le guitariste classique Jasmin Lacasse Roy dans son nouvel album Météores, qui sort ce 27 janvier.

C’est ce quartier, où il réside depuis près de 19 ans, qui l’a inspiré pour ce nouvel album de par son atmosphère décontractée et imprégnée d’énergie artistique.

Ce nouvel album aux inspirations de blues et d’impressionnisme est le premier que crée l’artiste. Il explique que, lors de sa composition, l’inspiration lui venait de motifs musicaux ou de titres lui apparaissant subitement, comme s’il prenait part à une conversation.

L’artiste Jasmin Lacasse Roy; Photo: Gracieuseté / Jasmin Lacasse Roy

«L’objectif de l’album était de prendre cette ambiance du Mile End et que chaque pièce raconte une histoire, avec des caractéristiques musicales particulières à chacune des pièces qui représentent ce côté éclectique du Mile End», explique Jasmin Lacasse Roy.

Chaque pièce de l’album est très courte et cherche à créer une «impression vive» et une «intensité dramatique forte» en écho aux météores, qui produisent une lumière très vive pour s’éteindre rapidement après leur passage dans l’atmosphère, d’où le nom de l’album.

Cet admirateur de Salvador Dalí et du surréalisme s’est inspiré des longs titres d’œuvres des années 40. On trouve donc sur l’album certaines pièces aux titres originaux comme The episodic gloominess of Nosferatu returns to haunt him ou encore The Clark street cowboy at the Mile End tavern.

En plus d’évoquer l’ambiance actuelle du quartier, Jasmin Lacasse Roy fait référence à plusieurs repères historiques.

Ainsi l’artiste fait-il par exemple revivre cette taverne qui existait au coin de l’avenue Mont-Royal et du boulevard Saint-Laurent au 19e siècle dans sa pièce The Clark street cowboy at the Mile End tavern

Avec Melodyvagation, inspirée d’une promenade nocturne dans le Mile End, le musicien propose une véritable immersion dans ce quartier emblématique de Montréal.

Jasmin Lacasse Roy est un musicien accompli dont le succès est reconnu à l’étranger. Il a remporté différents prix dans des concours internationaux de guitare classique, de Montréal à Hong Kong.