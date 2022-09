Près de 2 M$ pour l’aménagement d’un sentier au parc La Fontaine

Le 19 septembre, la Ville de Montréal a accordé un contrat d’un peu plus de 1,9 M$ à SAHO Construction pour des travaux d’aménagement d’un sentier aux abords du bassin supérieur du parc La Fontaine, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Ce contrat s’inscrit dans le cadre du Programme de réhabilitation du parc La Fontaine afin d’y améliorer la mobilité des citoyens, notamment depuis la réouverture du théâtre de la Verdure. L’objectif est d’améliorer l’accessibilité au théâtre en y réalisant des travaux en continuité.

Concrètement, le projet consiste à consolider, à reconstruire et à élargir la partie nord-ouest du sentier bordant le bassin supérieur du parc, construit en 1996.

«Le projet permettra d’offrir un accès convivial et sécuritaire aux usagers et usagères du parc et du théâtre de Verdure», peut-on lire dans les documents de la Ville.

Les travaux débuteront en octobre et se termineront vers la mi-juin 2023.