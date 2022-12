5 nouvelles qui ont retenu l’attention sur le Plateau en 2022

À l’approche de la fin d’année, voici cinq des nouvelles qui ont marqué l’actualité de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal en 2022.

1- Un parc linéaire sur l’avenue Mont-Royal

L’avenue Mont-Royal piétonnisée cet été. Photo: Gracieuseté, Castor et Pollux

L’avenue Mont-Royal s’est transformée en parc linéaire l’été dernier. L’avenue a été fermée à la circulation et piétonnisée sur 2,5 km, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum. Le long de l’avenue, des haltes ont été aménagées pour favoriser les balades et les rencontres.

2- Un restaurant refuse l’entrée à un autochtone

Devanture du restaurant où aurait eu lieu l’incident. Photo: Courtoisie, Jason Kopalie Patsauq

En mars, une serveuse du restaurant Le Fameux, situé sur Le Plateau-Mont-Royal, aurait refusé de servir un homme autochtone après lui avoir demandé son origine, selon une publication Facebook qui a créé beaucoup de vagues sur les réseaux sociaux. Son message a été partagé près de 700 fois et a suscité de nombreux messages de soutien.

3- Fin de la cuisson au feu de bois?

Le four à bois de la pizzeria Magpie. Photo: Archives, Josie Desmarais, Métro

On apprenait en janvier que la Ville de Montréal souhaite procéder à une modification réglementaire de l’assainissement de l’air lié au chauffage au bois, ce dernier étant utilisé pour la cuisson dans plusieurs institutions emblématiques de Montréal. Cette éventuelle modification a suscité le mécontentement de nombreux restaurateurs renommés, notamment le copropriétaire des boulangeries St-Viateur Bagel au Plateau.

4- L’enfer de la rue Saint-Dominique

Vue sur l’entrée menant au 3621, rue Saint-Dominique. Photo: Archives, Isabelle Chénier, Métro

Au 3621, rue Saint-Dominique, on peut voir une ruelle obstruée par un arbre. Il s’agit plutôt d’une entrée menant à un immeuble à logements, coincé entre deux bâtisses et le Café Campus, qui fait vivre «un véritable enfer» aux locataires de l’immeuble depuis quelques années. «Tous les jours […] nous retrouvons des gens qui viennent se cacher de l’œil public pour faire leurs besoins, avoir des relations [sexuelles] ou consommer de la drogue», racontait un locataire à Métro en septembre.

5 – Les bancs publics restent cet hiver

Banc public à Montréal. Photo: Archives, Zacharie Goudreault, Métro

La moitié des bancs publics de l’arrondissement resteront en place cet hiver, au lieu d’être complètement retirés, apprenait-on en décembre. Les bancs sont habituellement retirés vers la mi-novembre pour permettre aux opérations de déneigement d’être plus efficaces. Plusieurs résidents du quartier avaient fait part de leur volonté de garder ces sièges durant la saison froide.

Avec la collaboration de Quentin Dufranne et Isabelle Chénier.