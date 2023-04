Une nouvelle succursale de la SQDC dans le Mile-End

Une nouvelle succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ouvrira ses portes dans le Mile-End le lundi 24 avril à 10h.

La 98e succursale de la SQDC se situera au 5060 boulevard Saint-Laurent, au coin de l’avenue Laurier.

Les clients âgés de 21 ans ou plus pourront s’y procurer cannabis et autres produits du lundi au vendredi de 10h à 21 du lundi et de 10h à 17h pour les fins de semaine.

Un projet similaire devait aussi voir le jour sur l’avenue Van Horne, dans Outremont, mais avait été abandonné à la suite d’une grande mobilisation citoyenne. Les membres du conseil d’arrondissement d’Outremont avait finalement même adopté un nouveau projet de réglementation visant à encadrer davantage la vente de cannabis. Depuis le 7 février 2022, la vente de cannabis est interdite sur l’ensemble du territoire d’Outremont.

Au dernières nouvelles, le projet du Mile-End bénéficiait d’une plus grande acceptabilité sociale. En octobre, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal disait n’avoir eu aucun écho de mécontentement citoyen.