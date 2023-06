Une gigantesque fresque au pied du Mont-Royal

Une gigantesque fresque éphémère peinte au pied du Mont-Royal et représentant deux bras se prenant par le poignet a été inaugurée aujourd’hui.

Réalisée à l’aide d’une peinture entièrement biodégradable sur un espace gazonné au nord du Monument à sir George-Étienne Cartier – aux abords de l’avenue du Parc –, cette fresque est une création de l’artiste français Saype, un pionnier de l’art intégré aux paysages naturels.

Le président et directeur créatif du Festival MURAL, Nicolas Munn Rico, s’est dit très heureux de présenter l’œuvre de Saype au public montréalais à l’aube de la 11e édition du Festival, qui se tiendra du 8 au 18 juin.

« Ce type de projet est une première au Canada et un symbole de l’impressionnante capacité de l’art urbain à innover pour transformer des espaces publics! », a souligné Nicolas Munn Rico par voie de communiqué.

Une semaine a été nécessaire pour produire cette œuvre qui s’inscrit dans la série Beyond Walls, un projet de Saype qui a voyagé de Paris à New York en passant par l’Asie et le Moyen-Orient.

Photo: Gracieuseté, Festival MURAL

Amorcé en 2019, ce projet monumental serait parti du postulat que le monde se polarise et qu’une partie de la population fait le choix du repli sur soi, peut-on lire dans le communiqué du Festival MURAL.

Se disant en revanche convaincu que « c’est ensemble que l’humanité pourra répondre aux différents défis qu’elle devra surmonter », l’artiste a eu envie de partager un message positif d’entraide et d’effort commun à travers la planète en créant symboliquement « la plus grande chaîne humaine jamais réalisée au monde ».

L’œuvre disparaîtra naturellement du parc avec la pousse et les prochaines coupes du gazon, précise-t-on.