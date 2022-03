Suzie Miron brigue l’investiture de Québec solidaire dans Bourget

L’ex-conseillère du district de Tétreaultville Suzie Miron souhaite représenter Québec solidaire (QS) dans la circonscription de Bourget.

Après Olivier Huard et Marie-Eve Rancourt, l’ancienne présidente du conseil municipal de Montréal devient ainsi la troisième personne à annoncer sa candidature à l’investiture de QS dans Bourget.

Si Marie-Eve Rancourt a obtenu l’appui de Manon Massé plus tôt cette semaine et milite au sein de Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM depuis quelques années, Suzie Miron croit avoir l’avantage d’être la plus connue dans le quartier, ce qui augmenterait les chances du parti de remporter la circonscription.

«J’ai des appuis de Projet Montréal et il y a des gens qui m’appuient aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Je suis contente de voir que j’ai autant d’amis; j’en ai beaucoup plus que je pensais, constate-t-elle en rigolant. Ça me touche.»

Habitant le quartier depuis 52 ans, Suzie Miron admet que sa défaite du 7 novembre dernier contre Julien Hénault-Ratelle, d’Ensemble Montréal, a été difficile et qu’elle aurait aimé continuer.

J’ai la santé, j’ai l’énergie et j’ai bien envie de continuer de travailler pour mon quartier. Suzie Miron

Rappelant qu’elle a perdu par seulement 55 voix, elle se dit consciente que ce sera aussi une course serrée pour l’investiture de QS, ainsi que pour les élections provinciales d’octobre prochain, mais son goût de la politique a pris le dessus sur ses appréhensions.

«Je ne peux pas nier que j’aime la politique et que je la suis depuis très longtemps.»

Suzie Miron trouve que les citoyens de la circonscription de Bourget sont mal représentés depuis des années. Elle considère que le député actuel, Richard Campeau, n’a pas été très actif et qu’il n’est pas aussi préoccupé qu’elle par les enjeux locaux de la circonscription.

«M. Campeau habite le quartier et la meilleure chose qu’il aura faite, c’est d’avoir nommé la circonscription au nom de [Camille] Laurin.»

Un «éléphant blanc»

Ce sont les dossiers concernant le REM de l’Est et la plateforme de transbordement Ray-Mont Logistiques qui l’ont motivée à se présenter dans la course.

«Si ces décisions se concrétisent, elles seront irréversibles», soutient Suzie Miron.

Elle qualifie d’ailleurs d’«éléphant blanc» la vision architecturale du REM de l’Est dévoilée cette semaine par CDPQ Infra.

De ce que je lis là-dessus, les améliorations sensibles vont se faire plutôt au centre-ville ou à Pointe-aux-Trembles, alors qu’ici, la Caisse de dépôt semble dire qu’il n’y a pas grand-chose à faire pour améliorer la situation, et ça, bien que les gens vont avoir [le REM de l’Est] dans la face tous les jours. Suzie Miron

Les autres priorités de Suzie Miron sont les écoles et les installations sportives. Ces secteurs nécessitent un réinvestissement, selon elle, d’autant plus que de jeunes familles s’étabissent de plus en plus dans la circonscription.

Rappelant qu’elle a le quartier à cœur et qu’elle serait heureuse de défendre leurs intérêts, Suzie Miron invite les citoyens de Bourget à devenir membre de Québec solidaire afin de voter pour elle.

«Ça va me faire un grand plaisir de les représenter et d’aller porter leur voix.»

Les citoyens de la circonscription de Bourget connaîtront le nom du candidat ou de la candidate de Québec solidaire le 15 mai.