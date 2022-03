Renée-Chantal Belinga briguera l’investiture de Québec solidaire dans Viau

Renée-Chantal Belinga fait le saut en politique provinciale. L’ex-conseillère d’arrondissement dans Montréal-Nord lorgne la circonscription de Viau, où elle briguera l’investiture de Québec solidaire.

Celle qui a également été commissaire scolaire confirme qu’elle posera sa candidature à l’investiture du 21 avril, après avoir été approchée par le parti. Elle y voit une occasion de poursuivre son parcours politique.

«Je suis très enthousiaste à l’idée d’apporter ma contribution au niveau national après m’être engagée sur plusieurs fronts, que ce soit l’éducation ou la prévention de la violence», a-t-elle expliqué en entrevue avec Métro.

Québec Solidaire, c’est cohérent. Ça représente les valeurs progressistes et féministes. Je suis très fière de rejoindre cette famille politique. Renée-Chantal Belinga

Depuis qu’elle s’est retirée de la politique municipale, Mme Belinga poursuit des études en sciences infirmières et en santé publique, une expertise qui s’ajoute à sa maîtrise en science politique et qu’elle souhaite mettre à profit. Durant son mandat à Montréal-Nord, elle a présidé la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise.

Se positionner dans l’Est

Renée-Chantal Belinga se dit très ancrée à Montréal-Nord. Alors, pourquoi la circonscription de Viau plutôt que celle de Bourassa-Sauvé?

«Ce qui nous intéresse à Québec solidaire, c’est de réussir à positionner les enjeux de l’est», répond l’aspirante députée.

La co-porte-parole du parti, Manon Massé, invite les membres à lui accorder leur confiance.

«Elle [Renée-Chantal Belinga] sera indéniablement un atout pour notre équipe, avec sa grande connaissance des réalités de l’est de Montréal», a-t-elle indiqué dans une déclaration envoyée à Métro.

À Montréal, Québec solidaire détient actuellement les circonscriptions de Laurier-Dorion, de Mercier et de Rosemont.

Aux élections provinciales de 2018, le candidat de Québec solidaire dans Viau, Sylvain Lafrenière, avait obtenu 24% des appuis, arrivant deuxième derrière Frantz Benjamin, du Parti libéral du Québec.