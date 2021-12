Rétrospective 2021: les nouvelles marquantes à Montréal-Nord

Si la dernière année a été marquée par la violence armée et la pandémie, elle a aussi permis un regain d’espoir, notamment grâce à la vaccination et à la solidarité communautaire. Voici un tour d’horizon des nouvelles dans Montréal-Nord.

Janvier

L’école Calixa-Lavallée essaie les tests rapides

Les élèves de l’école secondaire Calixa-Lavallée sont parmi les premiers à avoir accès à des tests rapides de dépistage de la COVID-19, dans le cadre d’un projet-pilote pour prévenir les éclosions en milieu scolaire.

En janvier, l’école est l’un des deux établissements scolaires montréalais choisis pour réaliser cette étude dirigée par la pédiatre et épidémiologiste Caroline Quach.

Ce n’est que près d’un an plus tard, en décembre, que Québec décide d’aller de l’avant avec la distribution des tests rapides dans les écoles primaires de la province.

COVID-19: une réalité différente pour Montréal-Nord

Alors qu’un couvre-feu est imposé pour la population de l’ensemble du Québec, des organismes font valoir la réalité différente du quartier.

«Les logements sont souvent petits, les familles qui y habitent sont parfois intergénérationnelles et le statut des citoyens est souvent précaire», énumère Cassandra Exumé, coordonnatrice générale de Hoodstock.

Alors que l’arrondissement est l’un des secteurs les plus touchés par la COVID-19 au pays, un sondage mené par l’organisme dans l’est du quartier révèle qu’un citoyen atteint sur neuf ayant contracté le virus n’a reçu aucun soutien à la suite de son diagnostic.

Un homme de 26 ans tué par balle

Un homme de 26 ans succombe à ses blessures à l’hôpital après avoir été atteint par balle dans le nord-est de l’arrondissement, le 30 janvier.

La veille, un groupe d’hommes avait ouvert le feu sur la victime, connue des milieux policiers.

Février

L’enjeu de la violence armée refait surface

Après une fin de semaine marquée par deux fusillades, l’enjeu de la violence armée refait surface à Montréal-Nord.

Des experts appellent à réévaluer l’approche répressive adoptée face aux groupes criminalisés. Les organismes, eux, craignent des traumatismes pour la jeunesse de l’arrondissement.

«La peur est présente chez les jeunes, ce qui pourrait les pousser à s’armer pour se défendre. Cela doit cesser rapidement», presse entre autres le coordonnateur du Café-jeunesse Multiculturel, Slim Hamami.

Les mamans contre la violence lancent une pétition

Des mères de famille de Montréal-Nord, inquiètes par la flambée de violence dans le quartier, lancent une pétition en février.

Après plus d’un an de mobilisation, elles exigent l’amélioration des conditions sociales et économiques.

La députée de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille, déposera leur pétition de plus de 700 signatures à l’Assemblée nationale du Québec.

Quelques mois plus tard, le comité des mamans dénoncera que rien n’a été fait en deux ans pour contrer la violence.

Dans la circonscription de Bourassa, le thème de la violence armée s’impose dans la campagne. (Photo 123RF)

Emmanuel Dubourg défend l’approche d’Ottawa

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, lance un appel à la collaboration d’Ottawa pour empêcher la prolifération des armes à feu.

Le député fédéral de Bourassa, Emmanuel Dubourg, défend la stratégie de son gouvernement, qui refuse de bannir totalement les armes de poings en reléguant la responsabilité aux villes.

«On donne le pouvoir aux municipalités, étant donné la proximité qu’elles ont avec leurs citoyens», indique-t-il.

Une clinique de vaccination à Montréal-Nord

La campagne de vaccination de masse est lancée et une clinique pour les personnes de 80 ans et plus ouvre ses portes le 25 février sur le boulevard Lacordaire.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSS) du Nord-de-l’île-de-Montréal (NIM) préparait le terrain depuis plusieurs mois pour développer une approche particulière au quartier et encourager les gens à se faire vacciner.

Mars

Voir plus loin que les grands titres

La couverture médiatique de Montréal-Nord exaspère de nombreux acteurs locaux, qui constatent les effets négatifs de la stigmatisation sur la population.

En mars, l’organisme Paroles d’excluEs encourage les citoyens à se réapproprier leur trame narrative dans un webinaire intitulé Le spectacle de Montréal-Nord: image, média & sécurité.

Des îlots d’étude pour les élèves de Montréal-Nord

Inquiète par les effets de l’école un jour sur deux sur les élèves défavorisés de Montréal-Nord, la députée Paule Robitaille organise dans le quartier, en collaboration avec les écoles et des organismes communautaires, des «îlots d’étude virtuels» avec des tuteurs.

Une centaine d’élèves s’y rendent lorsque l’école est à distance, entre autres à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord (MCC).

Avril

Hausse des tentatives d’éviction

Alors que se profile la saison des déménagements, le Comité logement de Montréal-Nord s’inquiète de la hausse des évictions.

En avril, l’organisme indique avoir reçu cinq fois plus d’appels que les années précédentes de la part de locataires concernant de possibles évictions.

Des locataires affirment subir du harcèlement et des pressions de leurs propriétaires, qui espèrent ainsi les forcer à quitter leur nid.

Jacynthe Morin, du Comité logement Montréal-Nord, s’inquiète pour les locataires du quartier. (Josie Desmarais, Métro)

Une campagne pour lutter contre la violence conjugale

Devant la multiplication des féminicides au Québec, la Halte-Femme Montréal-Nord lance en avril une campagne de sensibilisation à la violence conjugale.

Pour endiguer le phénomène, l’organisme tentera de mieux faire connaître l’aide disponible en ayant recours à de la publicité et des dépliants traduits en cinq langues.

Le programme « Commerçants secours » est aussi mis en place à la fin de l’automne pour offrir des lieux pour que les femmes aillent chercher de l’aide.

Les travaux du SRB Pie-IX exaspèrent les citoyens et les commerçants

C’est la phase trois des travaux majeurs du service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX à Montréal-Nord.

Chez Lescam Liquidation, une boutique de vêtements, l’achalandage a été affecté. «Il y a définitivement moins de clients parce que personne ne peut se garer», déplore le propriétaire, Lesly Servius.

Il est néanmoins optimiste de voir les nouveaux autobus attirer davantage de clients dans l’avenir.

Mai

Un chalet et des travaux au parc Aimé Léonard

Près de deux ans après l’annonce d’un investissement de plus de 2,6 M$, la construction du chalet du parc Aimé-Léonard est terminée en mai.

L’arrondissement Montréal-Nord poursuit des travaux d’aménagement paysager dans le parc, fermé pendant presque tout l’été, au déplaisir des citoyens. Plusieurs sont déçus de constater que leur espace vert préféré sera un chantier jusqu’à l’automne.

La majorité des installations sont fermées en raison des travaux. (Anouk Lebel, Métro)

La concertation pour lutter contre la COVID-19

Toujours frappé de plein fouet par la pandémie, l’arrondissement de Montréal-Nord continue de se serrer les coudes.

En mai, l’arrondissement se félicite d’avoir travaillé «en concertation pour passer au travers».

Il a en effet été le premier à mettre en place un plan d’action d’urgence pour agir sur le terrain.

À ce moment, neuf autres territoires du Grand-Montréal s’en étaient inspirés, et un total de 26 au Québec.

Juin

Un conseiller pour lutter contre le racisme

Des rapports faisant état de racisme envers les cols bleus de l’arrondissement poussent Montréal-Nord à créer un poste de conseiller en équité, diversité et inclusion (EDI).

La création du poste est autorisée lors de l’assemblée du conseil du 7 juin. Il est indiqué que le nouveau conseiller mettra en place un plan d’action afin d’assurer un traitement équitable, respectueux, inclusif et bienveillant des employés.

Un prix de persévérance pour un jeune du quartier

Chance Kwibé, 17 ans, reçoit un prix Leviers lors d’un gala tenu par le Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec, le 14 juin.

Originaire de Kinshasa, au Congo, Chance Kwibé est arrivé au Québec avec sa famille il y a quatre ans. Il s’implique notamment au Centre des jeunes l’Escale.

La Maison des jeunes L’Ouverture devient propriétaire

Après des années de recherche, la Maison des jeunes L’Ouverture trouve enfin un nouveau toit en juin.

Le nouveau local doit cependant être rénové avant d’être ouvert aux jeunes.

En attendant, l’organisme restera dans ses locaux au Mail Léger Langelier, puis sera hébergé temporairement dans un local adjacent, au centre Jean-Paul Lemay.

Juillet

La piscine Henri-Bourassa ouvre ses portes

Le nouveau pôle aquatique de Montréal-Nord, situé au parc Henri-Bourassa, ouvre ses portes au public en juillet.

Après deux ans de travaux et un investissement de 12 M$, la piscine de l’école est désormais accessible aux jeunes mais aussi au grand public, avec une entrée distincte menant directement à une nouvelle pataugeoire et à des jeux d’eau.

Tai TL: d’Instagram à Juste pour rire

Quelques mois après le succès d’Occupation Hood sur Instagram, Taïlaire Laguerre – mieux connu sous son surnom Tai TL –, monte sur scène le 24 juillet, dans le cadre du festival Juste pour rire.

Pour le jeune de 19 ans de Montréal-Nord, animer un spectacle de cette envergure montre que «tout est possible».

Août

Des citoyens en ont ras-le-bol des poubelles qui débordent

Les poubelles s’accumulent autour des nouveaux bacs semi-enfouis pour les déchets, le recyclage et le compostage de l’avenue Jubinville, en août, au désespoir des résidents.

Les nouveaux conteneurs devaient pourtant régler les problèmes d’insalubrité sur cette petite rue d’une vingtaine d’immeubles d’au moins six logements.

Après les travaux de réaménagement de la rue, la situation s’améliore. L’arrondissement de Montréal-Nord maintiendra sa volonté d’étendre le projet pilote aux avenues Matte et Lapierre.

Diane Rochon doit régulièrement nettoyer les abords des trois bacs devant chez elle. (Anouk Lebel, Métro)

Un nouveau pavillon au parc Henri-Bourassa

Le pavillon du parc Henri-Bourassa ouvre ses portes en août, après deux ans de travaux et un investissement de plus de 6,5 M$.

L’arrondissement tiendra par la suite des activités culturelles dans ce nouvel espace, qui accueillera également l’exposition <@Ri>La Valse des valises<@$p> ainsi que le marché de Noël des artisans.

La coupe Stanley à Montréal-Nord

Le 15 août, à l’invitation de la mairesse Christine Black, l’ailier droit du Lightning de Tampa Bay Mathieu Joseph revient dans le quartier où il a grandi, transportant avec lui la Coupe Stanley.

À l’aréna Fleury, il lance un message d’espoir et de persévérance aux jeunes réunis pour l’occasion.

«Je ne serais pas la personne que je suis si je n’avais pas vécu à Montréal-Nord», souligne-t-il.

Septembre

Vers une nouvelle école secondaire pour le nord-est

Le 2 septembre, Québec annonce la construction d’une nouvelle école secondaire dans le nord-est de Montréal-Nord, tout près du cégep Marie-Victorin.

Un investissement de 234 M$ est prévu pour la construction de l’établissement à l’angle des rues Albert-Hudon et Maurice-Duplessis.

Si tout va comme prévu, la nouvelle école pourra accueillir près de 1700 élèves à la rentrée 2024.

Emmanuel Dubourg est réélu dans Bourassa

Au terme des élections fédérales du 20 septembre, le Parti libéral du Canada garde le château fort de Bourassa.

Emmanuel Dubourg obtient 62,3% des voix, loin devant le candidat du Bloc Québécois, Ardo Dia.

Ses priorités sont notamment de concrétiser la construction d’un centre sportif à Montréal-Nord et de combattre la violence armée et la violence conjugale.

Octobre

La mobilisation de la communauté haïtienne porte fruits

La cellule de crise de Montréal-Nord formée à la suite du tremblement de terre vient en aide à une cinquantaine de familles de la commune de Camp-Perrin.

Le groupe atteint son objectif d’amasser 10 000$ avec la campagne de financement lancée au mois d’août.

Une enseignante du quartier se mobilise avec la députée de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille, pour que de l’aide soit acheminée directement sur le terrain.

Le Centre communautaire Annour dévoile ses nouveaux locaux

Le Centre communautaire Annour de Montréal-Nord dévoile son nouveau toit en octobre, après deux ans de rénovations.

L’endroit à l’architecture d’inspiration marocaine s’étend sur une superficie de près de 930 mètres carrés, avec un gymnase, des salles de classes, des vestiaires et un salon marocain.



Financé par des dons de la communauté musulmane, le Centre est néanmoins accessible à l’ensemble des Nord-Montréalais, toutes origines confondues.

Novembre

Christine Black est réélue à la tête de Montréal-Nord

La mairesse sortante d’Ensemble Montréal Christine Black remporte un troisième mandat avec plus de deux tiers des voix contre son adversaire de Projet Montréal, Will Prosper, lors du scrutin du 7 novembre.

À l’échelle de l’arrondissement, elle obtient un peu plus de 300 voix de plus que son chef, Denis Coderre, défait à la mairie de Montréal.

L’équipe d’Ensemble Montréal reste aux commandes de l’arrondissement. Tous les conseillers sont réélus, de même que le nouveau candidat de l’équipe, Philippe Thermidor. Le jeune étudiant de 26 ans succède à la conseillère indépendante Renée Chantal Belinga dans le district Ovide-Clermont.

Il s’agit d’un troisième mandat pour Christine Black à la tête de Montréal-Nord. (Anouk Lebel, Métro Média)

L’architecture de la nouvelle bibliothèque dévoilée

La Ville de Montréal dévoile en novembre l’architecte de la future bibliothèque Cœur-Nomade, qui desservira les arrondissements d’Ahuntsic et de Montréal-Nord.

La firme choisie, Affleck de la Riva, présente des esquisses inspirées de l’œuvre de l’écrivain Dany Laferrière.

Le nom de la nouvelle bibliothèque fait d’ailleurs référence à un roman autobiographique de l’académicien d’origine haïtienne.

Les travaux de construction devraient débuter en 2023, en vue d’une ouverture à l’hiver 2025.

Le coût estimé du projet est passé de 22 M$ à 42,7 M$ depuis son annonce en 2014.

Un deuxième étage pour les jeunes à l’épicerie de la Mission Bon Accueil

En novembre, la Mission Bon Accueil ouvre un espace pour aider les jeunes en difficulté de Montréal-Nord.

Cet espace offrira désormais des services pour favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des jeunes de 15 à 25 ans.

Les administrateurs promettent de ne pas dédoubler les services déjà offerts dans le quartier, entre autres par le Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé.

Décembre

SRB PIE-IX : un balado pour faire oublier les travaux

Des commerçants de Montréal-Nord lancent en décembre un balado pour se faire connaître et déboulonner les préjugés sur le quartier.

Dans le balado, des artistes comme Tai TL et les sœurs Talbi, de même que d’autres personnalités du quartier, visitent des commerces du boulevard Pie-IX, encore en chantier en vue de la mise en place d’un Service rapide par bus (SRB).

L’Association des commerçants de la rue Charleroi et du boulevard Pie-IX veut ainsi faire en sorte que les gens voient plus loin que les travaux, qui durent depuis trois ans.

La campagne de vaccination des enfants est lancée

Après la population générale, c’est au tour des enfants de 5 à 11 ans de se faire vacciner en décembre.

Le centre de vaccination de la Place Bourassa a été adapté en conséquence, avec des surprises pour les tout-petits et même de la zoothérapie.

Des cliniques se tiennent également dans les écoles primaires publiques du quartier.

Montréal-Nord reste cependant à la traîne quant au taux de vaccination des jeunes par rapport à d’autres quartiers.

Eva, 11 ans, s’est fait vacciner en flattant Dalia, dans le cadre d’une activité de zoothérapie.

L’école Calixa-Lavallée ciblée par des menaces

À la mi-décembre, l’école Calixa-Lavallée fait partie des huit écoles de la région montréalaise ciblées par des menaces en ligne, à travers un compte Instragram de type «Confession».

L’école est contrainte de faire appel au Service de police de la Ville de Montréal pour assurer une présence sur les lieux.

Deux jeunes de l’école sont pris en charge par la police, en lien avec des menaces proférées sur les réseaux sociaux. Ils pourraient faire face à des accusations criminelles.