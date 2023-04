Budget 2023 de MHM: l’opposition dénonce un manque de transparence

Lors du conseil d’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, tenu le 4 octobre dernier, l’Arrondissement a présenté plusieurs dossiers, dont le budget de fonctionnement 2023, en vue de les faire adopter et de les transmettre au comité exécutif. L’opposition dénonce cependant un manque de considération et de transparence de la part de l’Arrondissement envers ses élus.

«J’inscris ma dissidence», a répété Julien Hénault-Ratelle, conseiller de la ville pour le district de Tétreaultville, lors des deux votes effectués le 4 octobre.

En entrevue avec Métro, celui qui était le seul membre de l’opposition présent à l’assemblée se dit préoccupé par le manque de documentation et de justification concernant le vote du budget de fonctionnement 2023 et du Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2023-2032. De son côté, l’Arrondissement dit avoir suivi la procédure d’information des élus, et ce, dans les temps règlementaires.

Un délai d’analyse jugé trop court

L’une des préoccupations soulevées par M. Hénault-Ratelle lors du conseil concerne en effet le temps qu’il a été accordé aux membres de l’opposition pour analyser le PDI et le budget. «Nous avons été prévenus, moi et ma collègue Alba Zuniga Ramos, une semaine avant le vote et avons dû préparer nos questions sur le dossier aux fonctionnaires de l’arrondissement pour le lendemain matin. Avoir la nuit pour se préparer sur le vote d’un budget et d’un PDI nous cause quelques enjeux démocratiques», déclare le conseiller de la ville, lors d’un entretien téléphonique avec Métro.

Le directeur du cabinet de l’arrondissement de MHM, Laurent R. Beaulieu, affirme de son côté à Métro que les documents ont été transmis au même moment à tous les membres du conseil, soit six jours avant le vote – mercredi en fin de journée, pour le vote tenu le mardi soir suivant. «Ce délai est d’ailleurs plus généreux que [celui offert par] bien d’autres arrondissements et que ce qui est prévu par la loi», ajoute-t-il.

En réponse aux propos de l’opposition lors du conseil, le maire de l’arrondissement, Pierre Lessard-Blais, a reconnu que les documents avaient été transmis tardivement aux élus. «Nous aimerions nous ajuster à l’avenir», a-t-il mentionné avant d’ajouter qu’une rencontre supplémentaire avait été ajoutée le surlendemain pour répondre aux questions de l’opposition.

Des documents aux détails épurés

L’opposition dénonce également le manque d’informations fournies aux élus dans la présentation du PDI et du budget, qui aurait été plus complète au conseil, lors de la présentation des dossiers aux citoyens. «La documentation fournie nous communiquait des informations générales», a dénoncé M. Hénault-Ratelle lors du conseil. «Il est difficile pour nous de se prononcer sur des projets aux montants génériques», ajoute-t-il en entrevue , déplorant le manque de détails sur les coûts de ces investissements.

L’Arrondissement indique à ce sujet qu’il suit simplement le processus budgétaire de la Ville de Montréal, qui standardise les documents budgétaires dans tous les arrondissements et services centraux, et dit avoir transmis les mêmes documents avec les mêmes informations aux élus du parti de la majorité et de l’opposition.

Lors du conseil, le maire de MHM disait pourtant qu’il comprenait les critiques sur les détails des projets. «La proposition que l’on fait suit des méthodes de fonctionnement traditionnelles par l’administration […]. Je réitère cependant mon soutien à votre demande pour avoir un petit peu plus d’informations sur les éléments qui seront présentés à l’avenir», a-t-il mentionné le 4 octobre.

Les deux dossiers ont été tout de même votés et adoptés pour transmission au comité exécutif à la suite du conseil.