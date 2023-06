La Zone de rencontre Simon-Valois enfin inaugurée

L’Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) a inauguré la Zone de rencontre Simon-Valois mardi, en présence du maire Pierre Lessard-Blais.

Ce nouveau carrefour fonctionne sur le principe de rue partagée, c’est-à-dire un espace public où la circulation automobile est autorisée, mais où la circulation piétonne doit être priorisée. Les piétons peuvent donc circuler où ils veulent, tandis que les automobilistes et les cyclistes doivent leur céder le passage.

Les travaux d’aménagement ont été principalement réalisés entre mars et décembre 2022, et ont consisté, entre autres, en le remplacement d’infrastructures souterraines vétustes, en la reconstruction de la structure de chaussée et des trottoirs en pavé de béton, ainsi qu’en l’aménagement de larges fosses de plantation d’arbres et de végétaux.

Alors qu’autrefois, les voitures et les trains s’y côtoyaient, ce sont aujourd’hui tous les usagers de la route qui se partageront la Zone de rencontre Simon-Valois, dans une optique d’apaisement de la circulation et d’appropriation de l’espace public. Pierre Lessard-Blais, maire de l’arrondissement de MHM.

Sur l’ensemble de la chaussée, la limite de vitesse est fixée à 20km/h afin d’améliorer les conditions de circulation et de sécurité des déplacements. En raison de retards de livraison et d’un manque de disponibilité de main-d’œuvre, la fin des travaux avait été reportée à début 2023.

Un travail de longue haleine

Il y a 6 ans, les firmes Civility, François Courville et UDO Design avaient retenu l’attention du jury du concours de design de la Zone de rencontre Simon-Valois avec leur projet d’«Aiguillage urbain». Un concept «novateur» à l’époque, selon Fannie Duguay-Lefebvre, associée et designer urbain chez Civility.

«Il n’y avait pas de guide précis sur les règles à suivre pour les rues partagées dans la province, ce qui fait de cet aménagement la première zone de rencontre au Québec», a affirmé la designer.

Implantée sur une ancienne friche industrielle, la revitalisation du carrefour met l’accent sur le piéton, en offrant un nouveau mobilier urbain, comme des bancs en acier atmosphérique ou encore un poste d’aiguillage, qui peut servir de scène sur la place publique. «Cette nouvelle zone représente un geste fort pour l’attractivité commerciale du secteur», a déclaré Éric Alan Caldwell, conseiller pour le district Hochelaga.

Nouveaux bancs dans la Zone rencontre Simon-Valois. Photo: Lucie Ferré, Métro.

Carrés d’arbres et plantations dans la Zone rencontre Simon-Valois. Photo: Lucie Ferré, Métro.

Place Simon-Valois. Photo: Lucie Ferré, Métro.

Poste d’aiguillage et scène dans la Zone rencontre Simon-Valois. Photo: Lucie Ferré, Métro.

Une efficacité questionnée

En mars dernier, Métro avait constaté, à l’aide de plusieurs observations sur place, que la majorité des piétons traversaient encore la rue aux passages prévus à cet effet, et que la vaste majorité des automobilistes circulaient à la même allure que sur le reste de la rue Ontario. Lors des traversées de rue effectuées par notre journaliste, seulement 5 automobilistes (sur 26) avaient cédé la priorité.

«Il est certain qu’il faut faire évoluer les habitudes. Au Québec, quand il y a eu l’instauration de carrefours giratoires, ça n’a pas été bien perçu par certains, malgré leurs pertinences. C’est la même chose ici, il faut laisser le temps au concept de rue partagée de faire ses preuves», a défendu M Caldwell. Ce dernier souligne aussi que plusieurs agents du SPVM seront régulièrement présents sur la place pour assurer la sécurité routière.

Début juin, plusieurs résidents remettaient en cause le changement à double sens du tronçon de l’avenue Valois, situé entre les rues Sainte-Catherine et Ontario, alors que la superficie de la place Simon-Valois allait augmenter avec la Zone de rencontre. «Avec les mesures d’atténuation du trafic, j’ai l’impression que ça va être serré, surtout qu’il y a déjà une piste cyclable qui passe ici, donc on risque d’être serrés sur la rue», indiquait à Métro Frédéric, résidant sur l’avenue Valois.

Interrogé à ce sujet, l’Arrondissement de MHM précise que cette décision permet de protéger la piste cyclable Bourbonnière qui sera aménagée d’ici la fin de l’année. «Cette intervention permet de protéger un axe cyclable important dans le quartier, de limiter le camionnage sur les rues résidentielles du quartier, et d’assurer un accès au stationnement de l’épicerie Métro pour les livraisons, sans manœuvre dangereuse. Elle est donc nécessaire avec le retour annuel de la piétonnisation de la rue Ontario», a expliqué l’Aministration.

Les travaux de la Zone de rencontre Simon-Valois ont coûté 11,5 M$ dans le cadre du Programme d’implantation de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal.